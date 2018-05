Lotto: Doppeljackpot – 2,5 Millionen Euro für den Sechser am Mittwoch

Auch kein LottoPlus Sechser, und Jackpot mit 350.000 Euro beim Joker

Wien (OTS) - Das Pfingst-Wochenende blieb frei von großen Lotterie-Gewinnen, umso spannender wird damit der kommende Mittwoch:

Denn es gab weder einen Sechser, noch „sechs Richtige“ Bei LottoPlus, und auch beim Joker gab es im ersten Gewinnrang keinen Treffer.

Bei Lotto war es am vergangenen Sonntag bereits das zweite Mal in Folge, dass niemand auf die „sechs Richtigen“ gesetzt hatte. Damit geht es bei der Ziehung am Mittwoch um einen Doppeljackpot und damit um rund 2,5 Millionen Euro im Sechser Gewinnrang.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 42.800 Euro. Alle drei Gewinner - ein Tiroler, ein Niederösterreicher und ein win2day-User - kamen per Normalschein zum Erfolg.

LottoPlus

Bei LottoPlus war der Sechser Gewinnrang noch einmal auf 500.000 Euro aufdotiert worden, und profitiert haben davon die Fünfer. Denn da ein Sechser-Gewinn ausblieb, wurde die Gewinnsumme wiederum auf die Fünfer aufgeteilt, womit jeder Fünfer mehr als 5.500 Euro gewann. Am Mittwoch geht es bei LottoPlus um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker wartet am Mittwoch ein Jackpot mit rund 350.000 Euro, denn es gab keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20.05.2018:

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.598.011,97 – 2,5 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 42.792,80 114 Fünfer zu je EUR 1.228,50 261 Vierer+ZZ zu je EUR 160,90 4.903 Vierer zu je EUR 47,60 6.575 Dreier+ZZ zu je EUR 15,90 81.193 Dreier zu je EUR 5,20 237.171 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 01 09 23 28 41 43 Zusatzzahl: 39

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20.05.2018:

kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 103 Fünfer zu je EUR 5.500,30 3.733 Vierer zu je EUR 15,90 56.514 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 06 07 11 13 21 24

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20.05.2018:

JP Joker, im Topf bleiben EUR 196.219,94 – 350.000 Euro warten 13 mal EUR 7.700,00 102 mal EUR 770,00 1.016 mal EUR 77,00 10.622 mal EUR 7,00 107.427 mal EUR 1,50

Joker Zahl: 9 5 3 3 4 1

