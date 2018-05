Beim Tee-Konsum ist Österreich Europameister

Gesundheitslandesrätin Haberlander zu Besuch bei Kwizda-Kräuterhandel

Linz (OTS) - Österreich ist Europameister, wenn es um den Konsum von Tee geht – das wurde bei einem Besuch der oö. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander in der Firma Kwizda-Kräuterhandel GmbH in Linz bekannt. Demnach werden in Österreich mehr als 33 Liter Tee pro Kopf getrunken. Nach Österreich folgen Deutschland, Frankreich und die Schweiz.



Immer beliebter: Kamillen-, Pfefferminze- und Fenchel führen dabei die Kräutertee-Sorten an, während Schwarz- und Grüntee kaum Zuwachsraten verzeichnen. Immer häufiger wird Kräutertee zuckerfrei genossen. Die Kwizda-Holding betreibt in Linz ein Pharma- und Kräuterhandelszentrum mit mehr als 300 Beschäftigten.

