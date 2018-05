Eröffnung der Ausstellung „Hermann Nitsch – Leben und Werk“

LH Mikl-Leitner: Stolz auf Künstler von Welt

Mistelbach (OTS/NLK) - „Ich bin sehr stolz auf das Nitsch-Museum in Niederösterreich und speziell in meinem Heimatbezirk. Und ich bin sehr stolz auf Hermann Nitsch, der in Prinzendorf ein neues Zuhause gefunden hat, gerne in dieser Region lebt und die Menschen hier mag“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am gestrigen Samstag in Mistelbach, wo im Nitsch-Museum die neue Jubiläumsausstellung „Hermann Nitsch – Leben und Werk“ anlässlich des 80. Geburtstages des Künstlers eröffnet wurde.

Sie schätze besonders die Breite und Vielfalt in seinem Werk, fuhr die Landeshauptfrau fort, ob als Maler, Komponist, Schriftsteller, Regisseur oder Bühnenbildner: „Hermann Nitsch ist ein Künstler von Welt, dessen Arbeiten in New York, Washington, Neapel, Stuttgart und eben Mistelbach zu sehen sind. Das Nitsch-Museum ist eine wichtige Visitenkarte und ein Aushängeschild für Niederösterreich, zudem unterstreicht es die Weltoffenheit in der niederösterreichischen Kulturpolitik“.

Hermann Nitsch sei seiner Grundhaltung stets treu geblieben und sei immer kompromisslos seinen Weg gegangen, unterstrich Mikl-Leitner: „Kunst darf und muss polarisieren, das führt dazu, offen für Neues zu werden“. In Bezug auf die erste biographische Werkschau des Künstlers wünschte die Landeshauptfrau abschließend, dass sie dazu beitrage, Hermann Nitsch als Mensch und Künstler erleben zu können.

„Hermann Nitsch – Leben und Werk“ beleuchtet den Lebensweg des Künstlers nicht nur auf künstlerischer, sondern erstmals auch auf persönlicher Ebene. Konzeptionell als biografischer Rundgang gestaltet, ergänzt durch einen von Hermann Nitsch gestalteten Werkfries, wird anhand hunderter externer Leihgaben der Werdegang des Künstlers nachgezeichnet und mit Schlüsselwerken und Originaldokumenten unterlegt.

Ausstellungsdauer: bis 5. Mai 2019; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Nähere Informationen unter 02572/20719, e-mail office @ nitschmuseum.at und www.nitschmuseum.at.

