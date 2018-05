Wien-Favoriten: Festnahme nach Diebstahl

Wien (OTS) - Am 18. Mai 2018 gegen 13:45 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten zum Hauptbahnhof wegen eines Ladendiebstahls gerufen. Ein 28-jähriger Berufsdetektiv konnte einen 40-jährigen Mann beobachten, wie er ein Parfum stehlen wollte. Der Ladendetektiv konnte den Tatverdächtigen anhalten und die Polizei alarmieren. Im Zuge einer Identitätsfeststellung bemerkten die Polizisten, dass der mutmaßliche Täter einen gefälschten Personalausweis als Legitimation benutzte. Der Mann wurde von den Beamten vor Ort festgenommen. In der Vernehmung zeigte sich der Mann geständig. Für den Diebstahl hatte der mutmaßliche Täter eine präparierte Umhängetasche verwendet. Der gefälschte Ausweis und die Tasche wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at