Wien-Favoriten: Festnahme einer gesuchten Person

Wien (OTS) - Am 24. April 2018 gegen 07:45 Uhr konnten Beamte der Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug, Ausgleichsmaßnahmen (AGM) einen polizeilich gesuchten Dieb (56) im Bereich des Hauptbahnhofs wiedererkennen und schließlich auch festnehmen. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen gelang es Polizisten des Kriminalreferats des Stadtpolizeikommandos Favoriten den 56-Jährigen mit sechs Taten in Verbindung zu bringen. Der Mann steht unter Verdacht, dass er in mehreren Wiener Bezirken Diebstähle von diversen Geldbörsen, Parfüms und Kameras begangen hätte. In der Vernehmung zeigte sich der Tatverdächtige nicht geständig. Der 56-Jährige wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

