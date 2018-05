Wien-Liesing: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall

Wien (OTS) - Ein 16-jähriger Lenker fuhr am 18. Mai 2018 gegen 19:15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad entlang der Ketzergasse in Richtung Triester Straße. Ein Personenkraftwagen dürfte laut Angaben des 16-Jährigen unmittelbar vor dem Kleinkraftrad auf der Ketzergasse gewendet haben. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Kleinkraftradlenker ablenken und abbremsen, wodurch er zu Sturz kam. Der 16-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Er konnte nach einer Erstversorgung durch die Wiener Berufsrettung vor Ort und einer Kontrolluntersuchung in einem Spital in häusliche Pflege entlassen werden. Der unbekannte Fahrzeuglenker kam dem 16-Jährigen nicht zur Hilfe und setzte seine Fahrt auf der Ketzergasse in Richtung Triester Straße fort.

