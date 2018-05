Wien-Döbling: Polizistin rettet Schlange

Wien (OTS) - Am 12. Mai 2018 wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling in den Bereich Neustift im Walde wegen einer Schlange gerufen. Zwei Männer, die eine Schlange bei ihrem Fahrzeug entdeckt hatten, alarmierten die Polizei. Eine fachkundige Kollegin der Polizeiinspektion Billrothstraße wurde zu einer „Schlangenbeschwörerin“ und konnte das Tier einfangen. Die ca. 130cm große und ungefährliche Äskulapnatter war gerade dabei sich in dem Radkasten bzw. dem Motorraum zu verkriechen, als sie von Inspektorin Anna G. mit den Händen eingefangen wurde. Anschließend wurde die ungiftige Schlange wieder in den Weinbergen ausgesetzt und kann dank dem beherzten Einschreiten der Polizisten wieder durch die Wälder kriechen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at