Am 20. Mai 2018 werden Cryptorobotics ICO (Initial Coin Offering) eingeführt

Kasan, Russland (ots/PRNewswire) - Am 20. Mai 2018 um Mitternacht (GMT) werden ICO des Cryptorobotics-Projekts, einem One-stop-Shop-Terminal für den Handel an Kryptowährungsbörsen, eingeführt.

(Logo:

https://mma.prnewswire.com/media/693625/Cryptorobotics_Logo.jpg )

Cryptorobotics bietet umfassende Möglichkeiten algorithmischen Handels unter Verwendung von Handelsrobotern und technischen Indikatoren. Grafiken von Angeboten mit Individualisierungsmöglichkeit, voreingestellte technische Indikatoren im zweistelligen Bereich, ein-Klick Wechsel zwischen Kryptowährungen und anderen Grundfunktionen sind im Terminal kostenlos verfügbar.

Laden Sie Cryptorobotics Terminal für Mac

(https://cryptorobotics.io/vers/Mac/)und für Windows

(https://cryptorobotics.io/vers/Windows/) herunter

Ein Kryptohändler kann Handelsroboter kaufen und entwickeln, die automatisch folgende Funktion benutzen und einen virtuellen Assistenten für die Cryptorobotics-interne-Währung, ROBO-Tokens, erhalten.

Um ROBO-Token zu erhalten, müssen Sie die INVEST-Taste auf der Cryptorobotics-Website (https://goo.gl/a7rxre) drücken.

Die Gesamtemission beträgt 120,000.000 Token; eine zusätzliche Emission wird nicht bereitgestellt. Nur 40 % des gesamten Tokenbetrags, 48,000.000 ROBO-Token, werden als ICO angeboten. Der Ausgangskurs eines Tokens entspricht 0,00015 ETH, ICO wird in vier Phasen stattfinden. Cryptorobotics bietet in der ersten Phase einen Rabatt von bis zu 15 %.

Im Juni 2018 werden ROBO-Tokens an der WEX, YObit, Exrates und anderen Kryptobörsen der Welt gelistet.

Cryptorobotics Berater (https://cryptorobotics.io/#consultants) sind unter anderen Oliver Prock (Österreich), Jean-Michel Billaut (Frankreich), Anatoli Ille (Deutschland), Ron Ribitzky und Will Bryant (USA). Allein im letzten Monat wurde das Terminal auf der ICO 2018 und Consensus in New York, der Blockchain Expo in London, dem BlockChain Summit in Frankfurt und anderen internationalen Foren und Konferenzen präsentiert. The Projektplan (https://goo.gl/LTtBGQ) ist bereits bis 2020 umrissen.

Erfahren Sie mehr über dieses Projekt unter cryptorobotics.io (https://goo.gl/a7rxre)

