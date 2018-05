"Faktencheck“ zum Thema Familienbeihilfe für Auslandsbedienstete

Mitteilung der Personalabteilung des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA)

Wien (OTS) - Infolge der Medienberichterstattung über die Streichung der Familienbeihilfe für Auslandsbedienstete wird zur Klarstellung der Fakten seitens der Personalabteilung des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres Folgendes festgehalten:

Die Bundesministerin für Europa, Integration und Äußeres hat bereits im Jänner 2018 eine Prüfung des Gesetzesvorhabens betreffend die Indexierung der Familienbeihilfe und deren Auswirkungen für Auslandsbedienstete in Auftrag gegeben. Das für öffentliche Bedienstete zuständige Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport wurde von der Bundesministerin um Berücksichtigung der Anliegen der Auslandsbediensteten ersucht und hat dann auch eine dementsprechende, mit dem BMEIA abgestimmte, Stellungnahme im Begutachtungsverfahren zu diesem Gesetzesvorhaben abgegeben.

Diese Vorgangsweise wurde vor allem deshalb gewählt, weil das neue Gesetzesvorhaben nicht bloß die Kinder von österreichischen „Diplomaten“, sondern die Kinder aller österreichischen Auslandsbediensteten aller Bundesministerien sowie auch EntwicklungshelferInnen, die im Dienst für Österreich im Ausland im Einsatz stehen, betrifft. Die Personalabteilung des BMEIA weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Bediensteten des BMEIA zudem über keinen Versetzungsschutz verfügen und mit ihren Familien jederzeit zum Einsatz im Ausland - auch in Krisenregionen -verpflichtet werden können.

Das Gesetzesvorhaben hätte - offenbar unbeabsichtigter Weise - nicht nur eine Kürzung, sondern eine völlige Streichung der Familienbeihilfe für diese Kinder weltweit – innerhalb und außerhalb der EU - zur Folge. Dadurch würde eine Ungleichbehandlung geschaffen werden, da Auslandsbedienstete ihr Gehalt in Österreich beziehen und somit hier steuerpflichtig sind und auch Sozialversicherungsbeiträge leisten, jedoch für ihre Kinder keine vergleichbaren Sozialleistungen empfangen würden. Zudem sind österreichische Auslandsbedienstete und ihre Familien von den ausländischen Sozialleistungen völkerrechtlich ausgeschlossen. Somit würden von Österreich ins Ausland entsandte Bedienstete weder von Österreich noch von einem anderen Staat Familienbeihilfe oder vergleichbare Sozialleistungen beziehen.

Das Gesetzesvorhaben würde zudem nicht nur zum Entfall der Familienbeihilfe führen, sondern - ebenfalls offenbar unbeabsichtigt - automatisch auch den Entfall aller an den Bezug der Familienbeihilfe anknüpfenden weiteren Familienleistungen zur Folge haben, die ÖsterreicherInnen und EU-Bürgern mit Wohnsitz in Österreich zustehen, wie z.B. der neue Familienbonus, Kinderbetreuungsgeld, Kinderabsetzbetrag, Wohnbauförderung und Kinderzuschuss. Auslandsbedienstete würden von allen diesen Familienleistungen ausgeschlossen werden, nur weil sie sich mit Familie im Auftrag der Republik im Ausland im Einsatz befinden.

Für Auslandsbedienstete aller Bundesministerien und deren Familienangehörige entstehen durch den Auslandseinsatz hohe zusätzliche Kosten wie z.B. Reise- und Übersiedlungskosten oder Schul- und Ausbildungskosten (z.B. Weiterbesuch einer deutschsprachigen Schule), für die das BMEIA - wie auch andere Dienstgeber - Kostenersatz leistet. Bei Entfall der Familienbeihilfe würde auch automatisch die Rechtsgrundlage für diesen Kostenersatz wegfallen.

Sollte das Gesetzesvorhaben in der vorliegenden Form in Kraft treten, wäre die Vertretung der Interessen Österreichs - z.B. die konsularische Hilfeleistung für im Ausland in Not geratene Österreicher - gefährdet. Um dies zu verhindern, ist die Bundesministerin bemüht, eine Änderung des Gesetzesvorhabens im Sinne der betroffenen Bediensteten zu erreichen und ist zuversichtlich, dass dies gelingen wird.

