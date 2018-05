AVISO: Regierungsklausur in Mauerbach, 27. - 28. Mai 2018

Wien (OTS) - Die österreichische Bundesregierung wird am Sonntag, den 27. Mai und Montag, den 28. Mai 2018 im Hotel Schlosspark Mauerbach eine Klausurtagung abhalten.

Am 27. Mai 2018 beginnt die Regierungsklausur mit dem Eintreffen der Mitglieder der Bundesregierung ab 12.30 Uhr. Am Nachmittag lädt Regierungssprecher Botschafter Mag. Peter Launsky-Tieffenthal zu einem Empfang für Medienvertreterinnen und Medienvertreter, gefolgt von einem gemeinsamen Abendessen mit den Tagungsteilnehmerinnen und Tagungsteilnehmern. Am zweiten Tag stehen unter anderem eine Arbeitssitzung der Bundesregierung und ein Ministerrat mit anschließender Pressekonferenz von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache auf dem Programm. Weiterführende Information zum genauen Ablauf, zur Unterkunft sowie zur Anreise finden Sie im beiliegenden Medienprogramm.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an den Presseterminen im Rahmen der Klausurtagung teilzunehmen. Es ist eine Anmeldung über das beigefügte Anmeldeformular erforderlich. Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss am Donnerstag, 24. Mai 2018 um 16.00 Uhr.

Bilder zur Veranstaltung werden zeitnah über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar sein.

Die Pressekonferenz zur Klausurtagung wird auch per Livestream auf der Website www.bundeskanzleramt.at/live übertragen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43-1-53115 202448