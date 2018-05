ÖAMTC: Staus im Pfingstverkehr

Stau-Hot-Spot Pyhrn Autobahn (A9)

Wien (OTS) - „Nach einem LKW-Unfall bei Leibnitz war in Richtung Slowenien auf der A9 nur ein Fahrstreifen frei. Der Stau reichte zeitweise 20 Kilometer zurück bis über den Autobahnknoten Graz West “, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformation am Freitagabend. „Auch vor der Tunnelkette Klaus und dem Gleinalmtunnel kam es auf der Pyhrn Autobahn zu Stau.“

Der Pfingsturlauberverkehr aus Deutschland verursachte Verzögerungen vom Walserberg (A1) bis Anif (A10) im Großraum Salzburg und kurzen Stau vor der Grenzstelle bei Kiefersfelden. Acht Kilometer lang reichte der LKW-Stau vor dem Karawankentunnel auf der A11 zurück, PKW hatten hier vorerst nur kurze Wartezeiten.

AVISO an die Reaktionen:

Grafik zu den Strecken mit Staugefahr im Pfingstreiseverkehr als Download unter: http://www.oeamtc.at/pfingsten_2018.pdf/25.132.516 (Grafik: ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei)

Fotos der Stauberater von ADAC und ÖAMTC auf Anfrage

Interviews mit Stauberater und ADAC-Stauflieger auf Anfrage

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, verkehrsmittelübergreifender Routenplaner, Wochenendprognose und Staukalender unter:

www.oeamtc.at/verkehr

(Schluss)

Alfred Obermayr

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at