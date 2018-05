„Sport am Sonntag“ mit dem Jahr des Jakob Pöltl

Am 20. Mai ab 18.30 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 20. Mai 2018 um 18.30 Uhr in ORF eins zunächst mit „Alles Fußball“ und den Highlights und allen Toren der 35. Runde. Danach stehen folgende Themen auf dem Programm:

Fußball: Der Schlager Bayern – Frankfurt

Das deutsche Pokal-Finale: Frankfurt-Trainer Niko Kovac trifft dabei auf seinen künftigen Klub Bayern München.

Fußball: Zinédine Zidane – Legende als Spieler und Trainer

Der dreifache Weltfußballer und Startrainer kämpft mit Real Madrid um den dritten Champions-League-Titel in Folge.

Volleyball: Aufschlag zur Länderspielsaison

Die European Silver League ist für Österreichs Damen und Herren die erste Standortbestimmung für die EM-Qualifikation.

Basketball: Das Jahr des Jakob Pöltl

Der österreichische NBA-Star über seine Saisonhighlights und seine Zukunftspläne.

