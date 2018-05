„Unterwegs in Österreich“ ab 22. Mai aus Salzburg

Wien (OTS) - Ab Dienstag, dem 22. Mai 2018, macht das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio Station in Salzburg. Eva Pölzl und Lukas Möschl melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2 und Lukas Schweighofer begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Montag, 21. Mai: Feiertagsprogrammierung am Pfingstmontag

Dienstag, 22. Mai: Schwerpunktthema: „Der innere Schweinehund – so besiegt man ihn!“

„Guten Morgen Österreich“ aus St. Georgen bei Salzburg

Der innere Schweinehund – er lähmt und sorgt für schlechtes Gewissen. Jeder kennt Situationen, wo es mit der Motivation nicht und nicht klappen will. „Guten Morgen Österreich“ hat sich umgehört, welche Tricks so mancher auf Lager hat, um den Schweinehund zu überlisten. Dazu zu Gast ist Lerntrainer Konrad Zimmermann. Außerdem liefert Sänger und Moderator Ross Antony einen Rückblick auf die royale Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle. Der gebürtige Engländer war in London und hat die Traumhochzeit live verfolgt.

„Daheim in Österreich“ aus Seeham

Auch in „Daheim in Österreich“ dreht sich alles um den inneren Schweinhund. Lukas Schweighofer begrüßt dazu Mountainbike-Profi Lisa Mitterbauer, die gute Tricks zur Motivation auf Lager hat. Und noch einmal ist Ross Antony zu Gast, der einige Details über die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle zu erzählen hat.

Mittwoch, 23. Mai: Schwerpunktthema: „Woher kommt mein Essen?“ im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts „MUTTER ERDE“

„Guten Morgen Österreich“ aus Seeham

„Daheim in Österreich“ aus Obertrum am See

Donnerstag, 24. Mai: Schwerpunktthema: „Lebensmittel richtig aufheben“

„Guten Morgen Österreich“ aus Obertrum am See

„Daheim in Österreich“ aus Straßwalchen

Freitag, 25. Mai: Schwerpunktthema: „Gefahrenzone Haushalt“

„Guten Morgen Österreich“ aus Straßwalchen

„Daheim in Österreich“ aus Straßwalchen

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

