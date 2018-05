AktionsGemeinschaft gratuliert neuem WKO-Präsidenten Harald Mahrer

Wien (OTS) - "Seine politische Karriere begann Harald Mahrer in der AktionsGemeinschaft. Als AG-Bundesobmann und Vorsitzender der Österreichischen Hochschülerschaft der Wirtschaftsuniversität Wien hat er an vorderster Front für die Studierenden gekämpft und die Strukturen der Interessenvertretung kennen und nutzen gelernt", so der Bundesobmann der AktionsGemeinschaft Dominik Ramusch.

Harald Mahrer war während seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien Mitglied der AktionsGemeinschaft. 1995 wurde er zum Bundesobmann gewählt und noch im selben Jahr folgte die Kür zum ÖH-Vorsitzenden an der WU. Dies sollte jedoch nicht das Ende seiner politischen Karriere sein, wie AG-Obmann Ramusch ausführt: "Neben seiner überaus erfolgreichen Tätigkeit als Unternehmer und Publizist konnte er auch in der Bundespolitik als Staatssekretär und späterer Minister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft in diesen Bereichen viele zukunftsweisende Denkanstöße setzen. Die AktionsGemeinschaft ist stolz, so erfolgreiche und innovative Vorzeige-Mitglieder zu haben, die mit ihrer Arbeit und ihrem bedingungslosen Einsatz Großes bewirken und echte Fortschritte erzielen. Ich wünsche Harald Mahrer von ganzem Herzen nur das Beste und viel Erfolg in seiner neuen Funktion als Präsident der Österreichischen Wirtschaftskammer. Möge die Macht mit ihm sein", so Ramusch.

Digitalisierung auch Thema für die Hochschulen

Eines der großen Lieblingsthemen von Harald Mahrer ist die Digitalisierung. Dieses Thema wird auch für die Universitäten immer wichtiger.

"Wir stehen mit Plattformen wie "u:space" oder "Moodle" erst am Anfang eines Prozesses, der uns Studierenden am Ende Einiges an Erleichterungen im Alltag bringen kann. Wichtig ist dabei aber, dass wir beim Ausbau der digitalen Infrastruktur nicht zurückfallen. Es darf nicht sein, dass die kreativen Ideen von morgen an den Versäumnissen von heute scheitern", so der AG-Obmann abschließend.



