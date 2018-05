Bildungs- und Wissenschaftsminister Faßmann gratuliert dem neuen Wirtschaftskammer-Präsidenten Harald Mahrer

Ehemaliger Wissenschaftsminister nun an der Spitze der WKÖ

Wien (OTS) - Bildungs- und Wissenschaftsminister Heinz Faßmann gratulierte heute dem ehemaligen Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Harald Mahrer zu seiner neuen Aufgabe als Präsident der Wirtschaftskammer Österreich. „Mit Harald Mahrer steht nun ein Mann an der Spitze der Österreichischen Wirtschaftskammer, dem Bildung stets ein echtes Anliegen war. Er hat nicht nur die Bildungsreform erfolgreich mitverhandelt, sondern sich auch mit Leidenschaft dafür eingesetzt, dass die Digitalisierung auch im Bildungs- und Hochschulbereich ankommt. Als Bildungsminister freut es mich besonders, dass er auch in seinem neuen Aufgabenbereich Schwerpunkte in den Bereichen Aus- und Weiterbildung setzen wird“, so Faßmann heute anlässlich der Angelobung von Harald Mahrer.

„Harald Mahrer ist ein Vollblutpolitiker und Visionär, der immer Mut zu Innovationen und Reformen gezeigt und neue Wege beschritten hat. Er hat sich mit neuen Trends und Entwicklungen beschäftigt – lange bevor sie in der öffentlichen Diskussion angekommen sind. Seine guten Netzwerke, sein gutes Gespür und sein Enthusiasmus werden frischen Wind in die Wirtschaftskammer bringen. Ich wünsche ihm für alle seine Vorhaben alles Gute und viel Erfolg und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit im Bildungs- und Wissenschaftsbereich“, so Faßmann.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Mag. Annette Weber

Pressesprecherin

01 53120-5025

annette.weber @ bmbwf.gv.at