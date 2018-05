Bauernbund begrüßt Wahl Mahrers zum Wirtschaftskammer-Präsidenten

Strasser und Totschnig zuversichtlich für künftige Zusammenarbeit - Dank an Leitl

Wien (OTS) - Der Österreichische Bauernbund begrüßt die Wahl Harald Mahrers zum Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). "Ich gratuliere Harald Mahrer sehr herzlich zu seiner heutigen Wahl zum Präsidenten der WKO und freue mich auf eine von Tatkraft geprägte Zusammenarbeit im Sinne unserer heimischen Betriebe. Landwirtschaft ist Wirtschaften am Land, daher werden wir mit der Wirtschaft auf eine enge und intensive Kooperation setzen. Beide Wirtschaftsbereiche bedingen einander und profitieren voneinander", so Georg Strasser, Präsident des Bauernbundes. "Mahrer hat die Wirtschaft von der Pike auf gelernt, er hat ein großes Verständnis für die Anliegen des Standortes Österreich und wird den Bereich der Wirtschaft gut in die Zukunft führen", zeigt sich Strasser zuversichtlich.

"Gleichzeitig möchte ich mich bei Christoph Leitl bedanken, der sich um die heimische Wirtschaft sehr verdient gemacht hat", betonte Strasser zum Abschied Leitls an der Spitze der Wirtschaftskammer. "In den vergangenen Jahren hast du die heimische Unternehmerschaft durch deinen beherzten und unermüdlichen Einsatz entscheidend geprägt. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deine zukünftige Tätigkeit als Chef der Europäischen Wirtschaftskammern."

"Mit Harald Mahrer wird die Bauernschaft einen verlässlichen Partner aus der Wirtschaft an ihrer Seite haben. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam unsere Anliegen und Forderungen umsetzen können", ist sich Bauernbund-Direktor Norbert Totschnig sicher. (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Bauernbund Österreich

Direktor Mag. Norbert Totschnig, MSc

Brucknerstraße 6/3

1040 Wien

Tel: +43 (1) 5058173-11

www.bauernbund.at

presse @ bauernbund.at