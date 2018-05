SWV-Matznetter: Danke an Christoph Leitl und Gratulation an Harald Mahrer

Der SWV-Österreich bedankt sich beim scheidenden Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Leitl für die gute und konstruktive Zusammenarbeit

Wien (OTS) - Nach 18 Jahren verabschiedet sich Christoph Leitl von der Spitze der Wirtschaftskammer.

Christoph Matznetter, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes, bedankt sich für die gute, konstruktive und Zusammenarbeit. „Leitl hat es geschafft eine ‚Ära Leitl‘ zu schaffen und die Wirtschaftskammer nicht nur als Interessensvertretung der Wirtschaft, sondern als essentielles Zahnrad der Sozialpartnerschaft zu positionieren.“ Auch sein Einsatz im Bildungsbereich war wichtig und erfolgreich: „Christoph Leitl hat sich über die Jahre immer vehement für die duale Ausbildung eingesetzt und damit wesentlich dazu beigetragen, dass die duale Lehrlingsausbildung in Österreich ein internationales Vorzeigemodell ist. Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute für seine Zukunft“, so Christoph Matznetter.



„Für eine erfolgreiche Wirtschaft heißt es auch in Zukunft, dass alle am selben Spielfeld unter denselben Spielregeln spielen.“ Das bedeutet, so Matznetter weiter: „vorsichtig zu sein, bei Dingen die für manche im ersten Moment gut klingen - wie etwa die Abschaffung exzessiver Strafen im Lohn- und Sozialdumpinggesetz. Schwierig wird es, wenn Deregulierung dazu führt, dass im Laissez-faire Stil jeder machen kann was er will und dadurch die ordentlichen Betriebe, die Arbeitsplätze in Österreich schaffen, am Ende draufzahlen und die, die machen können was sie wollen sich den gesamten Kuchen holen“.



„Dem neuen Wirtschafskammerpräsidenten Harald Mahrer wünsche ich viel Erfolg für seine Tätigkeit, er hat hier wichtige und auch schwierige Aufgaben vor sich“ so Matznetter abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Österreich (SWV)

Mariahilfer Straße 32, 1. Stock, 1070 Wien

+43 (1) 52545 22

office @ wirtschaftsverband.at

http://www.wirtschaftsverband.at/