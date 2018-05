Wien: Ehrungen nach erfolgreicher Klärung

Wien (OTS) - Am 18. Mai 2018 wurden in der Landespolizeidirektion Wien insgesamt 49 Polizistinnen und Polizisten, die bei der Klärung des Mordes in Wien-Döbling beteiligt waren von Landespolizeipräsident Dr. Gerhard Pürstl geehrt.

Nachdem das Opfer am 11. Mai abgängig gemeldet wurde, konnte nach einer Suchaktion durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling der Leichnam des Mädchens gefunden werden. Die Amtshandlung wurde in weiterer Folge von den Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben übernommen. Gemeinsam mit der Tatortgruppe, Beamten der WEGA sowie der Bereitschaftseinheit und unter Einsatz von Diensthunden wurden mehrere Räumlichkeiten (Keller, Stiegenhäuser, Dachboden, Wohnungen) durchsucht und konnten schließlich auch Blutspuren gesichert werden. Dank dem guten Zusammenspiel aller beteiligten Einsatzkräfte konnte am 14. Mai 2018 der mutmaßliche Täter festgenommen werden.

Landespolizeipräsident Pürstl bedankte sich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die hervorragende Arbeit.

„Die Klärung dieses tragischen Falles hat gezeigt, dass bei der Wiener Polizei auf allen Ebenen sehr professionell gearbeitet wird. Ich bedanke mich bei allen involvierten Kolleginnen und Kollegen für die hervorragende Arbeit.“

