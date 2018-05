Yildirim: „Kein Kuhhandel auf Kosten der KünstlerInnen“

SPÖ-Nationalrätin fordert nach Anfragebeantwortung zu Festspielen Erl österreichweiten Kollektivvertrag

Wien (OTS/SK) - Zu den Vorwürfen rund um die Tiroler Festspiele Erl hat SPÖ-Nationalrätin Selma Yildirim eine parlamentarische Anfrage an Kulturminister Blümel gerichtet, die dieser nun beantwortet hat. „Zwei Dinge sind besonders wichtig: Dass die Arbeitsbedingungen korrekt sind und der Schutz vor sexuellen Übergriffen ernst genommen wird. Der Minister bleibt mit seinen Antworten leider an der Oberfläche und will offensichtlich nicht am Lack kratzen“, schildert Yildirim. ****

„Besonders stutzig gemacht hat mich, dass MusikerInnen in Erl gleichzeitig angestellt und selbstständig sind. Offensichtlich werden sie niedrig versichert und dann mit einem zusätzlichen Werkvertrag abgespeist. Das hat natürlich sozial- und pensionsversicherungsrechtliche Konsequenzen für die MitarbeiterInnen. Hier darf es keinen Kuhhandel geben“, ist Yildirim verärgert.

Prekäre und atypische Arbeitsverhältnisse werden immer mehr. Für Künstlerinnen und Künstler gilt das ganz besonders. „Arbeitsbedingungen sind nicht egal. Betriebe wie die Festspiele Erl, die hohe Summen an öffentlichen Geldern bekommen, müssen besonders korrekt vorgehen. Für Lohn- und Sozialdumping darf kein Platz sein“, sagt Yildirim. Die veröffentlichte Gagenordnung ist unzureichend. Es ist nicht nachvollziehbar, was ein einfaches Orchester- oder Chormitglied tatsächlich verdient.

„Zum Mindestlohn und der gesetzlich verankerten Verbesserung der Rahmenbedingungen sagt der Minister lediglich, dass er sich bemüht. Das wird nicht reichen. Damit sich etwas ändert, sind konkrete Initiativen notwendig. „Ich unterstütze daher die Forderung der Gewerkschaft nach einem einheitlichen Festspiel-Kollektivvertrag für ganz Österreich, der das künstlerische und das technische Personal umfasst“, so Yildirim.

Die vergangenen Monate haben ausgehend von der #metoo-Bewegung deutlich gemacht, wie weit verbreitet Machtmissbrauch, sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt in Kunst, Sport und insgesamt in der Gesellschaft sind. „Diese Vorfälle und die Betroffenen ernst nehmen, sensibilisieren und entschlossen dagegen vorgehen, das sehe ich als unsere Aufgabe. Dem Kulturminister ist dies offensichtlich kein besonderes Anliegen. Er plant auf meine Nachfrage keine Beratungsstelle und keine weiteren Maßnahmen dazu“, macht Yildirim deutlich.

Die Anfrage finden Sie hier, die Anfragebeantwortung im Anhang:

https://tinyurl.com/yby9udbc (Schluss) mr/sl/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493