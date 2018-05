SVA gratuliert neuem WKO-Präsident Harald Mahrer

Wien (OTS) - am 18.5.2018: „Wir gratulieren Harald Mahrer sehr herzlich zu seiner neuen Aufgabe als WKO-Präsident und freuen uns, dass mit ihm ein gesellschaftspolitischer Vordenker an der Spitze der Interessensvertretung der Selbständigen und Unternehmer des Landes steht. Mit ihm werden wir den Weg der proaktiven Gesundheitsförderung und der sozialen Absicherung für unsere Kunden konsequent weiter gehen können“, so Mag. Alexander Herzog, Obmann-Stellvertreter der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA).

Sowohl die Wirtschaftskammer als auch die SVA stehen aufgrund der zunehmend heterogenen Mitgliederstruktur und des digitalen Wandels in den nächsten Jahren vor spannenden Aufgaben. SVA Generaldirektor DI Dr. Hans Aubauer über den eingeschlagenen Weg: "Damit unsere Kunden das bekommen, was sie am wenigsten haben - Zeit, um sich auf ihr Unternehmen zu konzentrieren - verbessern wir mit dem Transformations- und Digitalisierungsprogramm SVA2020 einerseits das Kundenerlebnis mit Online-Services, telefonisch, und vor Ort in den Landesstellen stetig weiter, und andererseits gestalten wir die internen und externen Prozesse effizienter."



Für die anstehenden Herausforderungen sowohl in der Interessens- als auch Sozialpolitik wünscht die SVA Harald Mahrer viel Erfolg.

