Toto: 18 knackten Dreifachjackpot und gewannen je 8.200 Euro

Torwette Jackpot hielt weiter – bereits mehr als 40.000 Euro im Topf

Wien (OTS) - Knapp 150.000 Euro hatten sich im Toto Dreifachjackpot angesammelt, und nun naschen 18 Spielteilnehmer an diesem Kuchen mit:

Sie alle tippten einen Dreizehner und erhalten dafür jeweils mehr als 8.200 Euro. Vier Gewinne wurden in der Steiermark erzielt, je drei in Wien, Salzburg und Niederösterreich, und je einer in Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg, im Burgenland und über die Spieleseite win2day.

Beim Zwölfer ging es um einen einfachen Jackpot. Hier ist es 368 Spielteilnehmern gelungen, ihn zu knacken.

In der Torwette wurde die Jackpot-Serie im ersten Rang prolongiert. Die Gewinnsumme für fünf richtige Ergebnisse hat die 40.000 Euro Marke bereits überschritten.

Annahmeschluss für die Toto Runde 20B ist am Samstag um 18.00 Uhr.

Quoten der Toto Runde 20A:

18 Dreizehner EUR 8.229,30

368 Zwölfer zu je EUR 44,70

2.576 Elfer zu je EUR 0,70

8.909 Zehner zu je EUR 0,40

3.539 5er Bonus zu je EUR 0,40

Der richtige Tipp: 2 X 1 2 1 / 1 X 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 40.643,28

Torwette 2. Rang: 6 zu je EUR 128,40

Torwette 3. Rang: 83 zu je EUR 11,60

Hattrick: JP zu EUR 104.064,33

Torwette-Resultate: 0:+ 0:0 2:0 0:1 2:0

