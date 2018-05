SPÖ-Termine von 21. Mai bis 27. Mai 2018

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 21. Mai 2018:

Gf. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder nimmt am Lagerfeuer im Rahmen des Pfingstlagers im Schlosspark Tribuswinkel teil (Schloßallee 5, 2512 Traiskirchen).

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Development Cooperation Forum (DCF) zum Thema “The strategic role of development cooperation in achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development” in New York teil. Danach nimmt Petra Bayr am 23. Mai am Special Meeting im Rahmen des DCFs “Towards sustainable, resilient and inclusive societies through participation of all” teil (21./22. Mai 2018, New York).

DIENSTAG, 22. Mai 2018:

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt am politischen Ausschuss des Europarats in Athen teil. Zentrale Themen, die in den Ausschusssitzungen behandelt werden, sind u.a. die Situation in Syrien und Auswirkungen auf die Nachbarstaaten sowie der politische Übergang in Ägypten (Athen, Griechenland).

MITTWOCH, 23. Mai 2018:

19.00 Uhr Zum 88. Geburtstag von Bundesminister a.D. Erwin Lanc lädt das Bruno Kreisky Forum zur Veranstaltung „Nur Rechtspopulismus oder mehr?“. Erwin Lanc berichtet in einem Gespräch mit Sonja Kato (unikato communications) über seine Erfahrungen in der Kindheit, Jugend und Besatzungszeit mit dem österreichischen Faschismus, dem Nationalsozialismus und der "Wiedereingliederung" in der Zweiten Republik. Und zieht Schlussfolgerungen für heute und morgen. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung unter https://tinyurl.com/ycfayazy (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 24. Mai 2018:

19.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer nimmt gemeinsam mit den SPÖ-Abgeordneten Muna Duzdar und Markus Vogl an der Veranstaltung "Österreich neu denken" teil (Rudensaal Sierning, Pfarrheimgasse, 4522 Sierning).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, spricht Menachem Klein (Department of Political Science at Bar-Ilan University) zum Thema „Lives in common: Arabs and Jews in Jerusalem, Jaffa and Hebron“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/ybc9o7bp (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 25. Mai 2018:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der World Health Assembly teil (Genf).

8.30 Uhr Gf. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder nimmt am Jugendparlament teil (Großer Redoutensaal/Hofburg).

SONNTAG, 27. Mai 2018:

9.30 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures ehrt die Top 3 Läuferinnen des 5 km Elitewettbewerbs des Österreichischen Frauenlaufes im Rahmen einer Flower Ceremony (Prater Hauptallee, Wien).

