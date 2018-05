Landstraße: Dietmar Grieser und „Wiener Blue(s)“

Lesung im Museum (22.5.), Musik im Amtshaus-Saal (23.5.)

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) macht auf zwei Kultur-Termine aufmerksam: Am Dienstag, 22. Mai, beginnt in den Museumsräumen in der Sechskrügelgasse 11 um 19.00 Uhr eine Veranstaltung aus der Reihe „Literarischer Jour-fixe“. Bei der Zusammenkunft mit dem Motto „Frühling im Museum“ trägt der prominente Autor Dietmar Grieser kurzweilige Auszüge aus seinen zahlreichen Publikationen vor. Der Eintritt zu dem Rezitationsabend und den anschließenden Gesprächen bei Brot und Wein ist gratis. Das Museum arbeitet bei dem Projekt mit dem „Kulturverein Roncalli“ zusammen.

Dietmar Grieser ist der Verfasser unterhaltsamer Publikationen wie „Alle Wege führen nach Wien“ und „Das gibt’s nur in Wien“. Das Schaffen des Autors reicht von Büchern wie „Eine Liebe in Wien“ und „Wien. Wahlheimat der Genies“ bis zu „Die böhmische Großmutter“. Der Schaffensbogen des Schriftstellers fängt bei den „Schauplätzen österreichischer Dichtung“ an und erstreckt sich bis zu den „Schauplätzen der Weltliteratur“. Information im Internet:

www.wien.gv.at/wiki/index.php/Dietmar_Grieser.

Mit Unterstützung seitens des Bezirkes geht am Mittwoch, 23. Mai, im Festsaal im 2. Stock im Amtshaus Landstraße (3., Karl Borromäus-Platz 3) ein „wienerisches“ Konzert über die Bühne. Das beliebte Musik-Ensemble „Wiener Blue(s)“ sorgt ab 19.00 Uhr mit dem bunten Programm „Ich mag so gern das Wienerlied“ für Vergnügen. „Wiener Blue(s)“-Leiter Peter Steinbach umrahmt die alten und neueren Weisen aus der Wienerstadt mit launigen Geschichten. Der Zutritt zum Konzert ist kostenlos. Auskunft: Telefon 4000/03 127. Anfragen an das ehrenamtlich engagierte Museumsteam via E-Mail:

bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Landstraße:

www.bezirksmuseum.at

Autor Dietmar Grieser (Amalthea Verlag):

https://amalthea.at/autor/grieser-dietmar/

Kapelle „Wiener Blues(s)“:

www.wiener-blues.at

Veranstaltungen im 3. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

