WBNÖ-Zwazl: „Dank an Christoph Leitl, Alles Gute an Harald Mahrer"

Dank und Anerkennung gilt Christoph Leitl für viele gemeinsame, erfolgreiche Jahre an der Spitze der WKÖ. Gemeinsam mit Harald Mahrer werden wir diesen Weg fortsetzen.

Wien/St. Pölten (OTS) - Die Landesgruppen-Obfrau des Wirtschaftsbundes Niederösterreich Sonja Zwazl spricht dem scheidenden Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich Christoph Leitl Dank und Anerkennung für seine Leistungen aus. „Christoph Leitl hat sich über viele Jahre hinweg mit voller Kraft für die österreichische Wirtschaft im In- und Ausland eingesetzt und dabei viele wichtige Erfolge für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer erkämpft. Dafür gebührt ihm Respekt und Anerkennung“, sagt Sonja Zwazl über ihren langjährigen Mitstreiter auf Bundesebene. „Wir wünschen uns, dass er sich als Präsident des europäischen Unternehmerverbandes Eurochambres weiter so erfolgreich für die Interessen der Wirtschaft einsetzt."

Sonja Zwazl gratuliert außerdem Harald Mahrer zu seiner neuen Aufgabe als Präsident der Wirtschaftskammer Österreichs und wünscht ihm dafür alles Gute und viel Erfolg. „Wir wissen aus zahlreichen Vorgesprächen, dass Harald Mahrer die Stärken der Landeskammern kennt und ihre Nähe zu den Mitgliedern sowie ihre Praxisbezogenheit zu schätzen weiß“, so Zwazl. In herausfordernden Zeiten wie diesen, brauche es einen starken Präsidenten an der Spitze der Wirtschaftskammerorganisation, betont die Obfrau des Wirtschaftsbundes Niederösterreichs.

Wirtschaftsbund-Direktor Harald Servus gratuliert dem neuen Präsidenten ebenfalls zu seinem Wechsel an die Spitze der WKÖ:

„Harald Mahrer hat schon während seiner Zeit als Wirtschaftsminister bewiesen, dass er immer ein offenes Ohr für die konkreten Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer hat“, betont Servus. „Gemeinsam mit den Landesorganisationen wird er die Wirtschaftskammer mit viel Gespür für die Interessen unserer Mitglieder erfolgreich in die Zukunft führen“, zeigt sich Direktor Servus überzeugt.

Rückfragen & Kontakt:

WIRTSCHAFTSBUND NIEDERÖSTERREICH

Thomas Ernst, LL.B.(WU)

T: 02742 / 9020-3210

M: 0676 / 4338143

ernst @ wbnoe.at

www.wbnoe.at