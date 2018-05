Wien-Favoriten: Körperverletzung mit Messer

Wien (OTS) - Am 17. Mai 2018 gegen 19:30 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in die Inzersdorfer Straße wegen einer Körperverletzung mit Messer gerufen. Eine 23-jährige Frau die ihre Wohnung über das Stiegenhaus verlassen wollte, wurde von zwei Männern (36, 52) angesprochen und bekam es mit der Angst zu tun. Sie ging unmittelbar danach in ihre Wohnung zurück und erzählte ihrem 25-jährigen Ehemann von dem Vorfall. Der 25-Jährige begab sich daraufhin ebenfalls in das Stiegenhaus und wollte die beiden Männer zur Rede stellen. Der 36-Jährige packte seinen Kontrahenten am Hals und versuchte mit einem Messer zuzustechen. Der 25-Jährige konnte die Stichattacke mit der linken Hand abwehren, flüchtete in seine Wohnung und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die beiden Tatverdächtigen nur kurze Zeit später in einer benachbarten Wohnung festnehmen und die Tatwaffe sicherstellen. Der 25-Jährige wurde durch die Attacke leicht verletzt.

