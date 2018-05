AVISO: Donnerstag 24. Mai 2018, 09.30 Uhr - PK und Fotoaktion Helga Krismer in Wiener Neustadt

Der fehlende Schutz der Zieselpopulation im Rahmen des Stadionbaues in Wiener Neustadt ist für Grüne NÖ Schildbürgerstreich des Monats Mai

St. Pölten (OTS) -



Thema: Ziesel sind in der NÖ Artenschutzverordnung gelistet und daher besonders geschützt. In unmittelbarer Nähe der Zieselpopulation wird das neue Stadion Wiener Neustadt und in Zukunft das neue Krankenhaus errichtet. Bis jetzt wurden keinerlei Maßnahmen getroffen, die dortigen Ziesel aktuell zu erfassen und die Population sicherzustellen.

TeilnehmerInnen: Klubobfrau Helga Krismer und Die Grünen Wiener Neustadt

Termin: Donnerstag, 24. Mai 2018, 09.30 Uhr



Ort: vorm Eingang Aqua Nova, Ferdinand Graf-Zeppelinstraße 12, 2700 Wiener Neustadt

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

