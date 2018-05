Neue Kassenlösung für Österreichs Gastronomie

Kassen-Experten ETRON und Gastrofix verkünden Partnerschaft

Wien/Berlin (OTS) - Paradigmenwechsel für den österreichischen Registrierkassen-Markt: ETRON schnürte im Mai 2018 eine tiefgreifende strategische Allianz mit dem deutschen iPad-Kassen-Marktführer Gastrofix: Ab sofort dürfen die knapp 100 ETRON-Händler das App-basierte System verkaufen. Dank dieses Zusammenschlusses der Branchenleader aus beiden Ländern können Österreichs Gastronomen in Zukunft Bestellungen und Rechnungen kinderleicht managen und sind auch in puncto Registrierkassenverordnung gerüstet. Seit vielen Jahren ist ETRON im Handel mit Kassensystemen etabliert, jetzt wurde das Portfolio um die Profilösung im Bereich Gastronomie erweitert.



Ab sofort kann ETRON seinen Kunden mit Gastrofix eines der erfolgreichsten iPad-Kassensysteme in Europa anbieten. Der Berliner Gastronomie-Experte Gastrofix fasst durch diese Partnerschaft auch in Österreich Fuß und erleichtert den Gastronomie-Betrieben vom Café über Foodtruck bis hin zur Spitzen-Gastronomie und Hotellerie den Arbeitsalltag.

Regionale ETRON-Ansprechpartner

Gastrofix nutzt dabei das große über ganz Österreich verteilte Vertriebspartner-Netzwerk und die Support-Organisation von ETRON. Dadurch ist für Gastronomie-Kunden das gewohnte Service von ETRON gewährleistet: Ein regionaler Partner vor Ort steht somit bei allen Fragen zur Verfügung.



Zukunftsgerichtete Technologie



ETRON ist bereits seit längerem auf der Suche nach einer Profi-Gastronomie-Kassenlösung, die zum bestehenden Portfolio passt. „Mit Gastrofix haben wir einen Partner gefunden, dessen leicht zu bedienendes Profi-Produkt wie kaum ein anderes in Europa den Weg für diese neue Art der Kassa bereitet hat“, meint ETRON-Geschäftsführer Markus Zoglauer. Diese zukunftsgerichtete Technologie ist auch als wegweisendes Signal an die Gastronomie-Branche zu verstehen.

Doppelter Nutzen



Kay Taubert, Director Indirect Sales bei Gastrofix, ergänzt: „Die Allianz mit ETRON ist für uns ein Meilenstein auf dem Weg zum Marktführer für iPad-Kassen in Österreich.“ Kunden profitieren gleich doppelt: Zum einen kommen sie in den Genuss der innovativen Gastrofix-Technik, zum anderen können sie beim regionalen Kundenservice auf das bewährte ETRON-Partnernetzwerk bauen. „Das nennt man wohl eine Win-Win-Situation“, freut sich Taubert.



Die Vorteile der Gastrofix-Lösung auf einen Blick:

> smarte Lösungen: iPads als stationäre Kassen, iPods oder iPad mini als mobile Kellnerkassen – schnell und einfach dank Apple-Hardware

> offen für neue Technologien wie z. B. Self-Ordering-Tool direkt vom Gast mit dem Smartphone

> multikompatibel: bereits 100 Schnittstellen mit anderen Systemen, z. B. Hotel- oder Buchhaltungssoftware

> geschützt gegen Ausfälle, auch offline nutzbar

> Finanzamt konform (RKSVO)

> kinderleicht und intuitiv zu bedienen

> leicht erweiterbar, ideal für Filialbetriebe (Filial-Verwaltung)

> Umsatzsteigerung dank schnellerer Abwicklung

> günstige Anschaffungskosten und niedrige laufende Servicegebühr im Vergleich zu anderen Systemen



Über ETRON

ETRON ist Marktführer für Warenwirtschafts- und Kassensysteme in Österreich mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im KMU-Bereich und über 6.000 Kunden in mehr als 40 Branchen. ETRON hat in Österreich rund 30 Mitarbeiter und knapp 100 Vertriebspartner. www.etron.at



Über Gastrofix

Mit über 14.000 verkauften Lösungen und 130 Mitarbeitern in sieben Ländern ist Gastrofix einer der europaweit erfolgreichsten Anbieter von App-basierten Kassensystemen mit Cloud-Anbindung (sogenannte „iPad-Kasse“). Die Software-Module des Berliner Start-ups decken das gesamte Branchenspektrum der Gastronomie und Hotellerie ab und verfügen über Schnittstellen zu allen wichtigen Hotelsystemen, Warenwirtschaften und Buchhaltungssoftware. Der über das Gastrofix Kassensystem gemanagte jährliche Umsatz beträgt über 3,6 Mrd. Euro. www.gastrofix.com



