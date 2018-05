„Österreich: ein Land, das ich liebe“

Designierter US-Botschafter Trevor D. Traina in Österreich angekommen

Wien (OTS) - Der designierte US Botschafter, Trevor D. Traina, ist heute Vormittag zusammen mit seiner Frau, Alexis S. Traina, in Wien eingetroffen.

Trevor D. Traina ist ein bekannter und erfolgreicher Technologie-Unternehmer, Philantrop, Kunstsammler und -experte aus Kalifornien. Er studierte in Princeton, Oxford, und an der University of California, Berkeley. Er ist mit Alexis S. Traina verheiratet und hat zwei Kinder.

Bei seiner Ankunft in Österreich sagte Trevor D. Traina (as prepared):

„Es ist mir eine Freude und Ehre heute hier zu sein als der designierte Botschafter der Vereinigten Staaten in Österreich. Das ist sehr persönlich für mich. Österreich ist nicht nur ein Land, das ich kenne, sondern auch ein Land das ich liebe. Meine erste Auslandsreise ging nach Österreich, um meinen Großvater, der damals Botschafter in Österreich war, zu besuchen. Ich glaube, ich bin der erste US-Botschafter, der den gleichen Posten wie der Großvater einnimmt. Ich bin seither immer wieder nach Österreich gekommen, aber der erste Besuch hat immer noch etwas Besonderes.

Wenn ich dann später in der Residenz ankomme, werde ich zum ersten Mal wieder seit meiner Kindheit dort sein. Leider wird mein Großvater nicht mehr da sein, um mich zu begrüßen, aber ich weiß, dass er sehr stolz wäre.

Meine Kinder werden nach dem Schulschluss in Kalifornien nachkommen. Wir freuen uns alle auf unsere Zeit hier, Österreicher zu treffen und die einzigartige Kultur dieses Landes zu genießen. Österreich ist seit langem ein Partner der USA. Das sollten wir uns auch nach über 180 Jahren diplomatischer Beziehungen vor Augen halten.

Meine Familie und ich werden zwar in Wien wohnen, aber wir freuen darauf, das ganze Land kennenzulernen. Es ist mir sehr wichtig, jedes Bundesland zu besuchen, Leute zu treffen und mit den regionalen Gegebenheiten vertraut zu werden.

Österreicher und Amerikaner verbindet viel. Meine Arbeit hier – unterstützt vom großartigen Team der Botschaft – wird es sein, die engen Beziehungen noch weiter zu vertiefen. Wir befinden uns in einer Phase großer wirtschaftlicher Möglichkeiten. In beiden Staaten wächst die Wirtschaft überdurchschnittlich stark. Die USA sind einer der wichtigsten Handels- und Investmentpartner Österreichs, und es gibt noch vieles mehr, das wir zum Wachstum unserer Märkte beitragen können. Wir werden daran arbeiten und dieses Ziel erreichen.

Meine Familie und ich freuen uns, hier zu sein. Vielen Dank für den überaus freundlichen Empfang.“

Eine Biographie des designierten Botschafters Trevor D. Traina findet sich hier:

http://at.usembassy.gov/our-relationship/ambassador/

