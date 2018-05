Erste Group und Vienna Insurance Group verlängern Kooperationsvertrag

Langfristige Partnerschaft bis 2033

Wien (OTS) - Die 2008 abgeschlossene Vertriebsvereinbarung zwischen der Erste Group (Erste) und der Vienna Insurance Group (VIG) wird bis Ende 2033 verlängert. Der entsprechende Vertrag wurde am 17. Mai 2018 unterzeichnet. Die Kunden beider Institute erhalten einen breiteren Zugang zu den jeweils anderen Produkten. Im Rahmen einer Digitalisierungsoffensive soll es den Kunden erleichtert werden, rascher maßgeschneiderte Versicherungen abzuschließen.

Erste und VIG arbeiten seit 2008 sehr erfolgreich in einer strategischen Partnerschaft eng zusammen. Im Rahmen der Verlängerung soll das umfassende Produkt- und vor allem Serviceangebot den Kunden leichter zugänglich gemacht werden. „Bei dieser Kooperation geht es ausschließlich um unsere Kunden und deren bestmögliche Servicierung. Sie sollen aus einem umfassenden Allfinanzangebot wählen können, in den Filialen oder online. Es geht uns auch darum, Modelle für möglichst flexible Versicherungsprodukte zu entwickeln, die sich an die Lebenssituation der Kunden anpassen, einfach und unkompliziert“, umreißt Peter Bosek, Vorstandsmitglied der Erste Group, den Kundennutzen der Partnerschaft.

Die Vienna Insurance Group sieht vor allem Potential im Ausbau des Kranken- und Sachversicherungsgeschäfts über die Erste Group. „Eine Ausweitung der Sparten von der aktuell überwiegenden Lebensversicherung in Richtung Komplettabsicherung, inklusive Gesundheits- und Nichtlebensbereich, ist die Zielrichtung. Wir streben ebenso Kundenzufriedenheit durch hohe Servicequalität und schnelle Reaktionszeiten an. Damit verbunden sind eine einfache Gestaltung der Produkte und deren Einbindung in die Digitalisierungsoffensive der Erste Group. Wir haben mit der Erste Group einen Partner, der die größte paneuropäische Bankplattform auf den Markt gebracht hat, die hohe Kundenakzeptanz genießt“, nennt Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirektorin der Vienna Insurance Group, nächste Schritte. Erste Versicherungsprodukte werden in Österreich bereits über die Plattform „George“ angeboten. Beide Vertragspartner haben sich dazu verständigt, einen gemeinsamen digitalen Hub zu installieren, wofür als Standort Tschechien vereinbart wurde.

Die VIG-Konzerngesellschaften kooperieren derzeit mit der Erste Group und Sparkassen in zehn Ländern (Österreich, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Kroatien, Rumänien, Serbien, Montenegro, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina). „Unsere Partnerschaft beruht auf einem gemeinsamen emotionalen Grundverständnis. Beide Unternehmen entstanden im 19. Jahrhundert mit der Grundidee, Finanzdienstleister für alle sein zu wollen. Wir haben ein sehr ähnliches Verständnis davon, wie wir in unseren Märkten in Zentral- und Osteuropa agieren und deshalb funktioniert die Partnerschaft so gut“, erklärt Peter Bosek die Erfolgsfaktoren der Kooperation.

In jenen sechs Ländern (Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Kroatien und Rumänien), in denen die VIG bisher mit eigenen Bankversicherungsgesellschaften als Partner der Erste Group fungierte, wurden 2017 rund 1,3 Mrd. Euro Prämienvolumen erwirtschaftet. „Die Kooperationsverlängerung ist für uns nicht nur eine Bestätigung der erfolgreichen Zusammenarbeit, sie gibt uns auch Sicherheit und bessere Planbarkeit für die weitere Geschäftsentwicklung. Die ersten gesetzten Maßnahmen im Produktbereich haben im Jahr 2017 in einer Pilotphase in ausgewählten Banken bereits zu einem erfreulichen Anstieg der Vertragsabschlüsse geführt“, blickt Prof. Elisabeth Stadler zuversichtlich in die gemeinsame Zukunft VIG und Erste Group.



