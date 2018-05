Ö3 Electric Nation Vienna - Open Air

Der nächste Streich: Neben Martin GARRIX wurde mit KSHMR ein weiterer internationaler Star-DJ fürs Ö3 Electric Nation verpflichtet.

Wien (OTS) - Der Sommer nähert sich in großen Schritten und damit auch der Termin des wohl heißesten EDM-Open Airs des Jahres: Dem Ö3 Electric Nation Vienna! Am 28. Juli 2018 stehen die besten DJ’s der Welt an den Turntables, der einem riesigen Mayatempel nachempfundenen Bühne in der Wiener Krieau. Allen voran, Größen wie MARTIN GARIX und ALAN WALKER. Neu dazugekommen ist jetzt auch der international renommierte Star-DJ KSHMIR, der sich mit seinen erfolgreichen Kollaborationen mit Martin Garrix, Will Sparks oder Hardwell einen Namen gemacht hat. Ergänzt wird das hochkarätige Line-Up zusätzlich von WILL SPARKS, den deutschen Superstars ROBIN SCHULZ und ALLE FARBEN, sowie in weiterer Folge auch DEORRO, THIRD PARTY, TONY JUNIOR und MIKE WILLIAMS.



„The Sunstage“ – Der wohl heißeste Partytempel unter der Sonne…

Nicht nur das Line-Up kann sich beim Ö3 Electric Nation Vienna sehen lassen. Neben dem historischen Ambiente der ehrwürdigen Trabrennbahn Krieau, wird auch die atemberaubende Bühne für unvergessliche Erinnerungen bei den Besuchern sorgen. Mit ihr verschmelzen spektakuläres Design und modernste Technik zu einem unvergesslichen Meisterwerk. Die pyramidenförmige Bühne hat eine Breite von 70 Meter und eine Höhe von knapp 25 Metern und ist einem alten Maya Sonnentempel nachempfunden. Ausgestattet mit der modernsten Technik am Markt und spektakulären Effekten ergänzt sie visuell die musikalischen Acts der Star-DJs in beeindruckender Weise.

Nach dem Ö3 Electric Nation ist vor der Aftershow Party im Prater Dome…

Wenn in der riesigen Partyzone in der Wiener Krieau die Lichter ausgehen, ist beim Ö3 Electric Nation noch lange nicht Schluss. Alle die noch nicht genug haben, können bei der offiziellen Aftershow Party im Prater Dome weiterfeiern. Dieser öffnet ab 23.30 Uhr seine 4 Floors mit Szene-DJ’s unterschiedlichster Genres.



Tickets für das Ö3 ELECTRIC NATION VIENNA OPEN-AIR am 28. Juli 2018 in der Wiener Krieau sowie die Aftershow Party im Prater Dome gibt es auf Ö-Ticket.com, allen Raiffeisenbanken mit Ö-Ticket-Service sowie auf www.ticketbox.at (Ermäßigung für Raiffeisen Club-Mitglieder)!



Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie laufende Updates zum Line-Up, stehen unter www.electricnation.at oder auf Facebook zur Verfügung.

