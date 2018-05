Fußballer Jérôme Boateng entwirft Kollektion mit

Nyden

Stockholm (ots/PRNewswire) - /Nyden (https://nyden.com/) hat sich mit dem deutschen Fußballer Jérôme Boateng zusammengetan, um eine Kollektion zu entwerfen, die seinen einzigartigen Stil widerspiegelt. Die Kollektion wird im Frühjahr 2019 vorgestellt.

"Ich habe schon immer gerne Kleidung getragen, mit der ich nicht auffalle, aber mich trotzdem hervorhebe", meinte Jérôme Boateng, Verteidiger bei der Fußballmannschaft Bayern München und in der deutschen Fußballnationalmannschaft, vertreten durch Roc Nation. "/Nyden versteht meinen Stil und teilt meine Vision. Zusammen werden wir ein Modesortiment schaffen, mit dem alle jederzeit großartig aussehen können - im Flugzeug oder im Bus auf dem Weg zu einem Spiel, bei einem Familienausflug oder einem späten Abendessen unter den hellen Lichtern der Stadt. Es wird eine Mischung aus klassisch, lässig und markant sein, damit Menschen sich ausdrücken können, ohne dabei zu sehr aufzufallen."

"Jérôme ist führend auf und neben dem Fußballplatz", so Stina Force, Creative Director bei /Nyden. "Er weiß, dass es nicht nur die Kleidung ist, die den Mann ausmacht, sondern vor allem, wie er sie trägt. Das macht ihn zum perfekten "Tribe-Leader" als Botschafter unserer Marke. Wir können es kaum erwarten, mit ihm zusammenzuarbeiten, damit Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund die Möglichkeit erhalten, seinen Stil und sein Selbstvertrauen nachbilden zu können."

/Nyden will Jérômes "Integrität und bescheidene Arroganz" in die Entwürfe für seine Kollektion einfließen lassen. Bislang hat /Nyden seine Zusammenarbeit mit dem Tattoo-Künstler Doctor Woo und der Schauspielerin Noomi Rapace angekündigt, wird aber in den kommenden Wochen weitere Mitgestalter bekannt geben.

Mitglieder, die sich beim "Tribe" /Nyden anmelden, erfahren als Erste von der Kollektion von Jérôme und erhalten exklusiven Zugang, sobald sie auf den Markt kommt.

Informationen zu /Nyden

/Nyden ist kein traditionelles Modelabel. Wir sind eine Plattform mit einer Seele, wir erschaffen etwas zusammen mit talentierten Influencern und stärken ihre Kreativität. Es gibt keine Kollektionen und keine Jahreszeiten - nur einen Strom von relevanten Markteinführungen und Veranstaltungen. Sogenannte Tribe-Leader stehen im Mittelpunkt des Designprozesses: wir teilen ihre Geschichten und unterstützen ihre Kreativität, damit sie etwas bewirken kann. /Nyden legt Wert auf Integrität und bescheidene Arroganz. Kreativität erhält bei uns die Fähigkeit, die Zukunft neu zu definieren. Besuchen Sie Nyden.com, um mehr zu erfahren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/693184/Nyden_Boateng.jpg