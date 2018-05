Dubais führender Superclub BASE wird für die Dauer der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2018 seine Zelte in Moskau aufschlagen

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Das exklusive Nachtclub-Erlebnis wird Jason Derulo, Alessandra Ambrósio, Rick Ross, Bob Sinclar und viele mehr begrüßen.

BASE Dubai, der führende einheimische Nachtclub von Dubai entwickelt von der Bulldozer Group, hat die Nachtszene des Nahen Ostens revolutioniert. In diesem Juni bringt BASE Dubai seine legendäre Event-Serie und seinen Luxus-Service nach Moskau, Russland, für die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2018. Der exklusive Pop-up-Club ist der erste dedizierte Nachtclub, der speziell für das Sportereignis seine Türen öffnet, und verspricht, zu einem erstklassigen Late-Night-Spot für Reiche und Prominente zu werden.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/693014/Bulldozer_Group_BASE_ Dubai.jpg )

Mit einer Kombination aus innovativer Unterhaltung, Kunst und Live-Auftritten bringt BASE seine hochmodernste Inszenierung von Dubai nach Moskau, um extravagante Events zu kreieren. Der opulente Pop-up-Club wird am 14. Juni mit dem amerikanischen R&B-Star Jason Derulo eröffnen. Mit seiner speziell für das Turnier geschriebenen Single "Colors" wird Derulo die BASE Moscow Event-Reihe mit einer intimen Live-Performance anstoßen.

Das BASE-Weltmeisterschaftsprogramm bietet einen Monat voller Event-Kollaborationen mit weltweit bekannten Marken und Starauftritten wie Timati am 22. Juni, das brasilianische Supermodel Alessandra Ambrósio wird die Moderatorin des berühmt-berüchtigten Events Café De La Musique am 27. Juni sein, und nach ihr übernehmen Egor Kreed am 29. Juni und Geegun am 1. Juli. Der amerikanische Rapper Rick Ross wird am 6. Juli exklusiv für BASE Moscow erstmals in Russland auftreten, gefolgt von Bob Sinclair am 11. Juli sowie von DJ, Produzent und Internetsensation Gianluca Vacchi am 14. Juli.

Durch die Zusammenarbeit mit internationalen Nachtclub-Venues hat BASE einzigartige Partys kreiert, die strategisch angesetzt sind, um am gleichen Tag stattzufinden, an dem das entsprechende Team spielt, und hat so das Unterhaltungsangebot an die Besucher aus jedem Land angepasst. Mit Events von höchster Güte aus aller Welt präsentiert BASE: 1 OAK New York am 16. Juni, Les Caves Du Roy St Tropez am 17. Juni, VIP Room Marrakesh am 20. Juni, Cirque Le Soir London am 23. Juni, L'Arc Paris am 26. Juni, Café De La Musique Brazil am 27. Juni, Dragon-I Hong Kong am 30. Juni und E11even Miami am 13. Juli.

Partner des Ventures Andrey Shirman, auch bekannt als DJ Smash, wird sein beliebtes Event für House und elektronische Musik, Moscow Never Sleeps, auf wöchentlicher Basis bei BASE am 21. und 28. Juni sowie am 5. Juli abhalten.

Evgeny Kuzin, geschäftsführender Partner der Bulldozer Group, sagte:

"Mit der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2018 kommt zum ersten Mal in diesem Zusammenhang Tourismus und Begeisterung in die russische Hauptstadt und dies bietet eine Gelegenheit für BASE, sein angesehenes Venue auf der Weltbühne zu präsentieren. Wir sind stolz, Teil dieses bedeutsamen Anlasses zu sein, und werden hervorragende Unterhaltung und das einzige exklusive Erlebnis seiner Art nach Moskau bringen.

BASE wird in Moskaus luxuriösem Distrikt am Fluss Savvinskaya Naberezhnaya vom 14. Juni bis zum 15. Juli von 23.00 Uhr bis spät öffnen.

Für Reservierungen während der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2018 kontaktieren Sie bitte moscow @ basedubai.com

