Einladung zum Pressegespräch: Österreichische Top-Marke A1 wird noch internationaler

Wien (OTS) - 2017 hat A1 Telekom Austria Group beschlossen, für ihr gesamtes operatives Geschäft schrittweise eine Ein-Marken-Strategie in allen Märkten einzuführen. Die Marke A1 wird sukzessive auf das gesamte gruppenweite operative Geschäft ausgeweitet werden. Nun setzen wir auch in Österreich frische Marken-Akzente und rollen sie in einem weiteren Markt der Gruppe aus.

A1 Telekom Austria Group CEO & COO Alejandro Plater und A1 Österreich CEO & CTO Marcus Grausam informieren über den Roll Out in den ersten Ländern der Gruppe, über die Beweggründe und neue Elemente in Österreich.

Ihre Gesprächspartner:

Alejandro Plater, CEO & COO A1 Telekom Austria Group

Marcus Grausam, CEO & CTO A1 Österreich

Datum und Ort:



Am 24.5.2018

Um 10 Uhr

Im Headquarters von A1 Telekom Austria Group, Lassallestraße 9, 1020 Wien

Anmeldung bitte unter: elfriede.zach @ a1telekom.at

