TITAN Commerce unterzeichnet Vereinbarung mit VirnetX über den Verkauf von Gabriel Secure Communications und der Secure Domain Name Technologie

Zephyr Cove, Nevada (ots/PRNewswire) - Die VirnetX Holding Corporation (NYSE AMERICAN: VHC), ein auf Internet-Sicherheit spezialisiertes Software- und Technologieunternehmen, gab heute den Abschluss einer nicht ausschließlichen Reseller-Vereinbarung mit der TITAN Commerce Continental Services GmbH bekannt, einem in Deutschland ansässigen Vertriebs- und Vermarktungsunternehmen für internationale Produkte und Dienstleistungen in den europäischen und afrikanischen Märkten, die den Verkauf der Gabriel Collaboration Suite und der Secure Domain Name Technologie von VirnetX an seine internationalen Kunden zum Inhalt hat.

"TITAN Commerce verkauft seit vielen Jahre qualitativ hochwertige Netzwerkprodukte und -dienstleistungen erfolgreich an seine internationalen Kunden", sagte Hans-Georg Bieschke, Geschäftsführer von TITAN. "Wir sind hoch erfreut, dass wir diesen Kunden mit der Gabriel Secure Communications Suite eine herausragende Sicherheitsplattform anbieten können. Die Kombination der Gabriel Suite mit der Secure Domain Names Technologie ermöglicht die Bereitstellung überragender Sicherheit für die gesamten Kommunikationsanforderungen unserer Kunden."

"TITAN Commerce ist als erfolgreiches, fortschrittliches Unternehmen der perfekte Partner für die Einführung der Gabriel Suite in Europa und Afrika", sagte Kendall Larsen, CEO und President von VirnetX. "Auf der Grundlage ihrer umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Vernetzung und Technologie sind wir zuversichtlich, dass TITAN im Rahmen unserer weltweiten Einführung von Gabriel eine aggressive Erschließung der Märkte auf diesen entscheidenden Kontinenten vorantreiben wird."

Informationen zu TITAN Commerce

Die in Deutschland ansässige TITAN Commerce Continental Services GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet. TITAN Commerce Continental Services GmbH ist Ihr professioneller Partner für die Vermarktung von internationalen Produkten in Europa, einschließlich Osteuropa, sowie in Afrika mit Schwerpunkt auf Netzwerktechnologie für professionelle Anwender.

Unser aus Vertriebs-, Marketing- und Logistik-Experten bestehendes Team verfügt über langjährige Erfahrung und sorgt auf dieser Grundlage dafür, dass wir Ihnen stets leistungsstarke High-End-Netzwerkprodukte mit einem großartigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten können.

Dank der Zusammenarbeit mit namhaften Partnern wie VirnetX, Datacom Systems, Hot Lava, US Robotics und Packet Design sowie unserer eigenen Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen finden Sie bei uns stets die richtige Lösung für Ihren Bedarf an Netzwerk-Sicherheit, Netzwerk-Taps, Switches und weiterer Netzwerktechnik. Sprechen Sie uns an und profitieren Sie von unseren Fachkenntnissen! Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.titan-commerce.com/de/

Informationen zu VirnetX Gabriel

Gabriel Connection Technology(TM) ermöglicht die Erstellung privater und sicherer Netzwerke unter Verwendung der VirnetX Secure Domains, die über standardmäßige DNS nicht öffentlich zugänglich sind. Die Gabriel Collaboration Suite(TM), die auf der Gabriel Connection Technology(TM) basiert, wird innerhalb der sicheren Domain von Kunden betrieben. Die Plattform bietet eine Reihe von grundlegenden, benutzerfreundlichen Anwendungen, die es Unternehmen und ihren Mitarbeitern ermöglichen, auf einfache Weise in einer sicheren Umgebung mit End-to-End-Verschlüsselung mit ihren Kollegen zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die grundlegenden Anwendungen umfassen Secure Mail, Secure Messaging, Secure Voice Call, Secure Share & Sync und Secure Gateway Service, die alle über ein integriertes und benutzerfreundliches Bedieninterface auf mobilen oder Desktop-Geräten zugänglich sind. Der Gabriel Secure Gateway Service von VirnetX ermöglicht Benutzern die Konfiguration und den Fernzugriff auf alle ihre privaten Netzwerkdienste, ohne Informationen des privaten Netzwerks veröffentlichen oder spezielle Ports öffnen zu müssen, die sie für böswillige Hacker oder andere Angriffe anfällig machen könnten. Weitere Informationen über unsere Produkte und Technologie sowie unsere Möglichkeiten zur Unterstützung der Erfüllung Ihrer regulatorischen Anforderungen, einschließlich HIPAA, erhalten Sie per E-Mail von unserer Vertriebsabteilung unter sales @ virnetx.comoder finden Sie im Internet unter https://www.gabrielsecure.com/

Hinweis zu zukunftsbezogenen Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen oder aktuellen Tatsachen beruhen, einschließlich Aussagen bezüglich der Stärke des geistigen Eigentums von VirnetX, sind "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der USA von 1995. Solche zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen hinsichtlich der Märkte, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist, auf Überzeugungen der Geschäftsführung und auf gewissen von der Geschäftsführung gemachten Annahmen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere unbekannte Faktoren umfassen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den historischen Ergebnissen oder in solchen zukunftsbezogenen Aussagen genannten oder angedeuteten zukünftigen Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf (1) den Ausgang gerichtlicher Verfahren, die durch das Unternehmen angestrengt wurden oder möglicherweise angestrengt werden oder die möglicherweise gegen das Unternehmen angestrengt werden, einschließlich anhängiger oder zukünftiger Inter-partes-Verfahren vor dem Patent and Trademark Office der USA und entsprechender Berufungsverfahren; (2) die Fähigkeit zur Nutzung des unternehmenseigenen Patent-Portfolios und zur Erzielung von Lizenzgebühren und -einnahmen; (3) die Fähigkeit des Unternehmens zum erfolgreichen Abschluss von Lizenzvereinbarungen mit seinen beabsichtigten Kunden unter wirtschaftlich akzeptablen Bedingungen; (4) potenzielle Anfechtungen der Gültigkeit der Patente des Unternehmens, die den Lizenzierungsmöglichkeiten zugrunde liegen; (5) die Fähigkeit des Unternehmens, eine breite Annahme der Gabriel Communication Technology(TM) des Unternehmens und seiner Registrierungsstelle für sichere Domain-Namen durch Kunden zu erreichen; (6) den Grad der Annahme der 3GPP Series 33 Sicherheitsspezifikationen; (7) die Tatsache, ob die Patente oder Patentanmeldungen des Unternehmens möglicherweise für Normen oder Spezifikationen des 3GPP LTE, SAE Projektes oder in einem anderen Zusammenhang von Bedeutung sind oder sein werden oder nicht; (8) den Umfang, in dem die Spezifikationen im Zusammenhang mit den Patenten oder Patentanmeldungen des Unternehmens möglicherweise als ein endgültiger Standard oder überhaupt angenommen werden und (9) die Möglichkeit, dass das Unternehmen durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbsbedingte Faktoren ungünstig beeinflusst werden kann. Neben Aussagen, die solche Risiken und Unsicherheiten eindeutig beschreiben, sind Leser ausdrücklich dazu angehalten, auch Aussagen mit den Begriffen "glauben", "nimmt an", "erwartet", "sieht voraus", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "plant" als unsicher und zukunftsbezogen zu betrachten. Die hier enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen gewöhnlich auch anderen Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) der USA eingereichten Berichten und Registrierungserklärungen beschrieben werden, einschließlich denen unter der Überschrift "Risk Factors" (Risikofaktoren) in dem am 10. Mai 2018 vom Unternehmen auf Formblatt 10-K bei der SEC eingereichten Quartalsbericht. Zahlreiche der Faktoren, die das Ergebnis des Gegenstands dieser Pressemitteilung bestimmen werden, liegen außerhalb der Kontrolle und Prognosemöglichkeit des Unternehmens. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, jegliche zukunftsbezogene Aussagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um die tatsächlichen Ergebnisse widerzuspiegeln.

