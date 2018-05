Helga Krismer: Auflösung der Interessensvertretung der NÖ Familien durch die ÖVP NÖ muss verhindert werden

ÖVP NÖ lehnt Zurückweisung an den Ausschuss und nochmalige Beratung ab

St. Pölten (OTS) - In der Landtagssitzung stand das Ende der Interessensvertretung der NÖ Familien auf Initiative der ÖVP NÖ auf der Tagesordnung. Dazu stellten die Grünen NÖ den Antrag auf Zurückweisung an den Ausschuss und damit ersuchen sie um Aufschiebung des Beschlusses. Die Klubobfrau Helga Krismer dazu: „Mit einer Zurückweisung an den zuständigen Ausschuss hat die ÖVP NÖ die Chance ihre Entscheidung der Auflösung der Interessensvertretung NÖ Familien zu überdenken und kann sich auch mit den Verantwortlichen dieser Einrichtung zusammensetzen, was sie bisher nicht getan hat.“

Der Grüne Antrag auf Zurückweisung wurde nur von Seiten der SPÖ und NEOS unterstützt und damit das Schicksal der Interessensvertretung besiegelt.

