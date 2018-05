Europäische Journalisten vernetzen sich

Wien (OTS) - 500 Medienprofis, 38 Sprecher und 24 Themen. Das erwartete die Besucher am European Newspaper Congress im Wiener Rathaus.

bit.ly/2IPErkf

Die Nacht der Sieger

Der von der GEWISTA jährlich vergebene Out of Home Award für die außergewöhnlichsten Out of Home Kreationen Österreichs wurde im Zuge der "Nacht der Sieger" in der Gösserhalle verliehen.

bit.ly/2GpiiE8

