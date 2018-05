Lotto: Jackpot – am Sonntag geht es um 1,5 Millionen Euro

Zwei Joker in NÖ und der Steiermark, und wieder 500.000 Euro bei LottoPlus

Wien (OTS) - Auf die „sechs Richtigen“ vom vergangenen Mittwoch hatte niemand gesetzt: Sie waren weder auf einem Normal- noch auf einem Systemschein angekreuzt, und auch dem Computer ist nicht eingefallen, diese Kombination als Quicktipp auf eine Quittung zu drucken.

Damit geht es bei der Ziehung am Sonntag um einen Jackpot und damit um rund 1,5 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 30.400 Euro. Ein Wiener und ein Oberösterreicher waren jeweils per Normalschein erfolgreich, ein weiterer Oberösterreicher kam per Quicktipp zu seinem Gewinn.

LottoPlus – noch einmal 500.000 Euro garantiert

Bei LottoPlus gab es auch am Mittwoch keinen Sechser. Die Gewinnsumme in Höhe von 500.000 Euro wurde wiederum auf die Fünfer aufgeteilt. Noch einmal dotiert Lotto den LottoPlus Sechser Gewinnrang auf exakt 500.000 Euro auf. Am Sonntag geht es also ein letztes Mal um eine halbe Million Euro.

Joker – zweimal rund 77.200 Euro

Beim Joker gab es – wie auch schon am Sonntag – zwei Gewinner. Ein Niederösterreicher und ein Steirer erhalten für ihr „Ja“ zur richtigen Joker Zahl jeweils rund 77.200 Euro. Der Niederösterreicher machten dabei von der Möglichkeit, mehrere Joker auf einem Wettschein zu spielen Gebrauch und hatte mit dem dritten von drei gespielten Tipps Erfolg.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16.05.2018:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 664.349,38 – 1,5 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 30.449,30 71 Fünfer zu je EUR 1.403,50 176 Vierer+ZZ zu je EUR 169,80 3.639 Vierer zu je EUR 45,60 4.730 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 61.190 Dreier zu je EUR 4,90 161.499 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 08 17 24 28 29 40 Zusatzzahl: 25

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16.05.2018:

kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 40 Fünfer zu je EUR 13.724,20 1.945 Vierer zu je EUR 22,40 33.926 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 07 08 16 31 39 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16.05.2018:

2 Joker zu EUR 77.198,70 7 mal EUR 7.700,00 86 mal EUR 770,00 873 mal EUR 77,00 8.858 mal EUR 7,00 86.779 mal EUR 1,50

Joker Zahl: 2 5 5 8 4 8

