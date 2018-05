Gudenus: Wien verleiht hunderten Muslimen in nur drei Monaten die Staatsbürgerschaft

Einbürgerungen im ersten Quartal 2018 wieder gestiegen

Wien (OTS) - „Während auf Bundesebene durch die freiheitliche Regierungsbeteiligung endlich eine rot-weiß-rote Politik betrieben wird, ist man im rot-grünen Wien damit beschäftigt, neue Wähler aus dem Ausland zu rekrutieren“, kommentiert der gf. Wiener FPÖ-Landesparteiobmann, Mag. Johann Gudenus, die neusten Einbürgerungszahlen.

Aufgrund der großzügigen Sozialleistungen, welche die Wiener SPÖ an Migranten ausschüttet, finden immer mehr Zuwanderer den Weg in die Bundeshauptstadt. Über 50 Prozent der Mindestsicherungsbezieher sind Ausländer, ein Drittel gar Asylberechtigte.

„Damit sich diese Profiteure des Systems auch mittels Wählerstimme bei den Verantwortungsträgern von Rot und Grün bedanken können, wird möglichst schnell die Staatsbürgerschaft verliehen,“ so Gudenus.

439 neue österreichische Staatsbürgerschaften im ersten Quartal 2018 gingen in Wien an Menschen, welche aus Europäischen Drittstaaten (inkl. Türkei) stammen. Zum Vergleich: In Niederösterreich war das – trotz ähnlicher Bevölkerungsanzahl – 224 Mal der Fall. Ebenso wurden im heurigen Jahr in Wien 130 Afrikaner innerhalb von nur drei Monaten österreichische Staatsbürger. Auch hier ist ein klarer Unterschied zu Niederösterreich zu erkennen, wo nur 23 Afrikaner eingebürgert wurden.

„Insgesamt hat Wien 1079 Menschen in nur drei Monaten eingebürgert. Eine Zahl, welche entschieden zu hoch ist. Die Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut und die gesetzlichen Maßstäbe, welche durch die FPÖ Regierungsbeteiligung im Bund noch strenger werden, müssen auch vom rot-grünen Wien genau eingehalten werden“, fordert Gudenus abschließend. (Schluss) akra

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Anna Krassnitzer

Pressesprecherin Vizebürgermeister Dominik Nepp

0664 9452957

anna.krassnitzer @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at