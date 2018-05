Erster Guide zum Thema Datenschutz und Events

Das Softwareunternehmen INVITARIO hat in Zusammenarbeit mit dem Datenschutz-Experten Dr. Rainer Lassl den ersten Guide zum Thema Datenschutz und Events veröffentlicht.

Mit dem DSGVO-Guide bieten wir allen an der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen Beteiligten eine leicht verständliche Orientierungshilfe mit praxisnahen Beispielen und Handlungsempfehlungen. Stefan Grossek, Invitario

Auch wenn mit der DSGVO zahlreiche Neuerungen und auch Verschärfungen auf Veranstalter zukommen, so kann mit der richtigen Beratung und unter Beachtung einiger Grundsätze, die sich auch im Guide finden, jedes Event von Anfang an datenschutzkonform umgesetzt werden. Dr. Rainer Lassl, Partner bei WRTP

Wien/Frankfurt (OTS) - Die per 25. Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) stellt auch die Eventbranche vor Herausforderungen – werden doch bei der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen nicht nur personenbezogene Daten der Teilnehmer verarbeitet, sondern in vielen Fällen vom Veranstalter auch an Dienstleister wie Eventagenturen weitergegeben.

Aber wie erfüllt man bei der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung?

Das auf Software für Einladungsmanagement spezialisierte Unternehmen Invitario veröffentlicht jetzt einen Guide, der als kostenloser Service für all jene, die an der Planung um Umsetzung von Veranstaltungen beteiligt sind, gedacht ist.

Der Guide kann ab sofort kostenlos über die Website www.invitario.com/guide-datenschutz-und-events abgerufen werden.

Kostenloses Fachwebinar: Datenschutz und Events

Sind Ihre Events bereit für die DSGVO?



Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) stellt das Eventmanagement vor große Herausforderungen: Im Fachwebinar gibt Datenschutz-Experte und Rechtsanwalt Dr. Rainer Lassl (WRTP Rechtsanwälte) im Gespräch mit Invitario-Geschäftsführer Stefan Grossek einen Überblick über Auswirkung der DSGVO auf die Planung und Umsetzung von Veranstaltungen.



Die Kommunikation mit möglichen Teilnehmern und der richtige Umgang mit personenbezogenen Daten stehen im Fokus des Webinars.



Schwerpunkte im Webinar:

→ Wie die DSGVO das Eventmanagement verändert

→ Rechtskonforme Umsetzung von Veranstaltungen

→ Was beim Einladen von Gästen zu beachten ist

→ Der richtige Umgang mit Daten von Gästen

→ Eingehen auf Fragen der Webinar-Teilnehmer

Datum: 04.06.2018, 16:00 - 17:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://invitario.com/webinar-datenschutz-und-events

Themenschwerpunkt Datenschutz und Events Wie Sie Veranstaltungen DSGVO-konform umsetzen Mehr erfahren

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Grossek

Geschäftsführer von Invitario (Eventbutler GmbH)

T: +43-1-3613610 oder +49-69-1532-5880

E: presse @ invitario.com



Dr. Rainer Lassl MA

Partner bei WRTP Rechtsanwälte

T: +43-316-931239

E: rainer.lassl @ wrtp.at