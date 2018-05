„Der gestiefelte Kater“ im Bezirksmuseum Simmering

Wien (OTS/RK) - Noch bis Mitte Oktober können Groß und Klein eine Figurentheater-Ausstellung mit dem Titel „Kaschperl und seine Freunde“ im Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) ansehen. Dazu passend präsentiert am Freitag, 18. Mai, und am Samstag, 19. Mai, der Prinzipal des Puppentheaters „Stäckschneck“, Sven Stäcker, das amüsante Figurenspiel „Der gestiefelte Kater“. Am Freitag beginnt die Vorstellung um 10.00 Uhr und am Samstag um 15.30 Uhr. Neben einem eloquenten Kater haben ein bitterböser Zauberer, ein liebes Mäuschen und andere Charakter einen großen Auftritt auf der kleinen Bühne. Eintritt: 3,50 Euro Spende „pro Nase“. Für beide Termine ist eine Anmeldung notwendig: Telefon 0677/61 21 91 63, E-Mail sven-staecker @ gmx.at.

Die beeindruckende Ausstellung „Kaschperl und seine Freunde“ ist am Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am zweiten und vierten Sonntag im Monat zwischen 10.00 und 12.00 Uhr in den Museumsräumlichkeiten am Enkplatz 2 zu besichtigen. Moderne Marionetten und Handpuppen aus der Werkstatt von Sven Stäcker, historische Puppenköpfe, Puppenbühnen, Entwürfe, Accessoires und weitere einschlägige Exponate sind in dieser Präsentation vereint. Während der Schulferien und an Feiertagen bleibt das Bezirksmuseum Simmering traditionell geschlossen. Generell ist der Besuch der Dauer-Ausstellung zur Bezirksgeschichte und der fallweisen Sonder-Ausstellungen kostenlos. Auskünfte: Telefon 4000/11 127. E-Mails an die ehrenamtliche Leiterin des Museums, Petra Leban:

bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Puppenspieler und Puppenbauer Sven Stäcker:

https://puppentheaterstaeckschneck.jimdo.com/sven-st%C3%A4cker/

Bezirksmuseum Simmering:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 11. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk