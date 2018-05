MediaPrint feiert 30 Jahre

MediaPrint wird 30 und feiert den runden Geburtstag mit einem großen Mitarbeiterfest, einem Jubiläums-Journal, mit Leser-Aktionen und einem neuen Corporate Design

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Born in the 80‘s“ feierten Geschäftsführung und Belegschaft von MediaPrint - Österreichs größtem privatwirtschaftlich geführten Medienunternehmen - gestern Nachmittag im MediaPrint-Druckzentrum Inzersdorf das 30 Jahre-Jubiläum ihres Unternehmens. Als besondere Gäste begrüßten die MediaPrint-Geschäftsführer Axel Bogocz, Mag. Monika Fuhrheer und Mag. Thomas Kralinger sowie Konzern-BRV Alois Freitag den designierten Bürgermeister der Stadt Wien, Dr. Michael Ludwig, GPA-djp-Vorsitzende Barbara Teiber und Bezirksvorsteher Gerald Bischof. Von der „Krone“ beehrten Herausgeber Dr. Christoph Dichand, Geschäftsführer Mag. Gerhard Valeskini und der geschäftsführende Chefredakteur Klaus Herrmann das Geburtstagsfest. Bei Spanferkel und Beats aus den 80ern feierten rund 500 Mitarbeiter bis die Ladehalle des Druckzentrums am Abend wieder von der MediaPrint-Logistik in Betrieb genommen wurde.

Drei Jahrzehnte Unternehmenserfolg

Am 6. Mai 1988 gründeten die Verlage von Kronen Zeitung und KURIER die Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG. Zur Vorgeschichte: Im November 1987 verkaufte Hans Dichand 45 % der „Krone“-Anteile an die deutsche Zeitungsgruppe WAZ (seit 2013 Funke Mediengruppe), später wurde der Anteil auf 50 % aufgestockt. Im März 1988 übernahm die WAZ auch am KURIER einen Anteil von 45 %, der infolge auf 49,44 % erhöht wurde. Aus Gründen der Synergie beschlossen der „Krone“- und der KURIER-Verlag ihre zeitungswirtschaftlichen Belange in einer gemeinsamen Tochtergesellschaft zu bündeln. Das war die Geburtsstunde von MediaPrint. Seither nimmt MediaPrint den Druck, den Vertrieb und die Anzeigenvermarktung der beiden Tageszeitungen wahr.

Heute steht MediaPrint als österreichischer Marktführer mit den starken Markenfamilien „Krone“ und KURIER für unabhängige Informationsvielfalt und erstklassige Medienangebote in Print und Online. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte der MediaPrint-Konzern mit 1.382 Mitarbeitern (Basis Vollbeschäftigung) einen Umsatz von 428,5 Mio. Euro und konnte damit den Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr steigern. Mehr als 12 Milliarden Zeitungsexemplare wurden seit Bestehen von MediaPrint an die Leser geliefert. Aktuell werden die Kronen Zeitung - sie ist die mit Abstand größte Tageszeitung des Landes - und der KURIER - er ist die Nr.1 im Tagespresse-Qualitätssegment - täglich von mehr als 2,5 Millionen Österreichern gelesen. Eine gemeinsame Nettoreichweite von über 34 Prozent (lt. MA 2017) - das ist ein unangefochtener Spitzenwert am heimischen Tageszeitungsmarkt - machen die beiden Titel zum optimalen Werbepartner für die österreichische Wirtschaft. In der Zeitungsproduktion nahm MediaPrint seit 1988 laufend technische Modernisierungen vor – von der Einführung des Vierfarbdrucks bis zum Neubau der Druckereien in Wien Inzersdorf und St. Andrä im Lavanttal. Alle drei MediaPrint-Druckstandorte entsprechen daher mit ihrer neuesten Technik den höchsten Anforderungen an Qualität, Aktualität und Produktivität.

Mediaprint-Geschäftsführer Axel Bogocz: „Printmedien befinden sich weltweit in einer Phase des Umbruchs – und zwar in jeder Hinsicht: im journalistischen Zugang, in den Vertriebswegen wie auch im Business Modell. Die MediaPrint hat als Kind der 80er Jahre und Dienstleistungsgesellschaft für „Krone“ und KURIER diesen Wandel immer offensiv begleitet und damit nicht nur eine Marktstellung verteidigt, sondern ausgebaut. Wesentlicher Aspekt bei der Gründung der Mediaprint vor 30 Jahren war das Bündeln der Kräfte zweier starker Verlage nach dem Motto „gemeinsam sind wir stärker“. Diesen Gedanken leben alle Mitarbeiter bis heute. Wir alle sind stolz, für dieses Unternehmen arbeiten zu dürfen – wir alle sind MediaPrint!“

Alois Freitag, Vorsitzender des MediaPrint Konzernbetriebsrates, ergänzt: „Dieser Konzern ist in vielen Belangen einzigartig, in anderen so normal wie andere große Unternehmen auch. Es sind die Kolleginnen und Kollegen, die die MediaPrint so erfolgreich wie besonders machen.“

Großes Journal zum Jubiläum: „30 Jahre Mediaprint“

Aus Anlass des runden Geburtstages publiziert MediaPrint am 31. Mai 2018 ein großes Jubiläums-Journal. 80 Seiten stark, blickt das MediaPrint-Geburtstagsjournal auf die wichtigsten Ereignisse in Politik, Wirtschaft, Chronik und Society. Einblicke in den Alltag von MediaPrint-Mitarbeitern aus Produktion, Vertrieb und Kundenkontakt zeigen exemplarisch und in sehr persönlicher Weise, wie Österreichs führendes Medienunternehmen funktioniert. Zahlreiche Werbekunden von MediaPrint nutzten die Gelegenheit und gratulieren dem Unternehmen zum Jubiläum. Das MediaPrint-Geburtstagsjournal erscheint als österreichweite Beilage von Kronen Zeitung und KURIER in einer Auflage von zwei Millionen Exemplaren.

Mag. Monika Fuhrheer, Geschäftsführung Mediaprint: „Unser Jubiläums-Journal ist ein Best-Practice Beispiel für die erfolgreiche Anzeigenvermarktung von MediaPrint. Unser Ziel ist es, mit unseren Top-Titeln, mit ausgezeichneten Mediadaten und individuellen wie innovativen Konzepten unseren Werbepartnern beste Kommunikationslösungen zu bieten. Dass sich dieser Anspruch in guten Erlösen niederschlägt, bestärkt uns in unserem Kurs. Unseren Werbekunden danke ich für ihr Vertrauen in unsere starken Medienmarken „Krone“ und KURIER und für ihre - in vielen Fällen Jahrzehnte lange - Partnerschaft.“

Geburtstagsangebote für „Krone“- und KURIER-Leser

Grund zum Feiern gibt es auch für die Leser der MediaPrint-Titel: Zum MediaPrint-Jubiläum bieten Kronen Zeitung und KURIER ihren Abonnenten und allen, die es werden wollen, exklusive Aktionen, Rabatte bei Partnerunternehmen und die Chance, bei Jubiläums-Gewinnspielen wertvolle Preise zu gewinnen.

MediaPrint-Geschäftsführer Mag. Thomas Kralinger: „Jeder dritte Österreicher entscheidet sich für eine MediaPrint-Tageszeitung. Dabei beträgt der Aboanteil an der verkauften Auflage fast 90 Prozent. Wir sind stolz, dass wir unsere Leser täglich nicht nur mit umfassender Information und niveauvoller Unterhaltung, sondern - dank einer der modernsten Zustellorganisationen – auch mit bester Leserconvenience überzeugen können. Für ihre Treue möchten wir uns mit attraktiven Jubiläumsangeboten bei unseren Abonnenten bedanken.“

Neues MediaPrint-Logo zum 30er

Den 30. Geburtstag nahm MediaPrint auch zum Anlass, ihr Corporate Design zu aktualisieren. Das bisherige Logo wurde von einer schlichten aber kraftvollen und selbstbewussten Wortmarke mit hohem Wiedererkennungswert abgelöst. Im Fokus der neuen Markenführung steht eine klare Gestaltung, die sich auf das Wesentliche konzentriert und die Marke „MediaPrint“ souverän zum Ausdruck bringt. Dabei wird der Wortteil „Media“ als stärkstes visuelles Element besonders hervorgehoben. Es soll Visionen in Print und digital, aber auch in den Bereichen Druckerei, Vertrieb und Logistik symbolisieren.

