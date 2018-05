5. Tourismus-Mobilitätstag ganz im Zeichen der Kommunikation

Zahlreiche Experten tauschten sich beim Tourismus-Mobilitätstag in Graz über nachhaltige Mobilitätslösungen in Tourismusdestinationen aus.

Wien (OTS) - Am 16. Mai 2018 luden das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) und das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) zum bereits fünften Tourismus-Mobilitätstag auf den Schlossberg nach Graz ein. Rund 130 Teilnehmer aus den Bereichen Tourismus, Verkehr und Umwelt zeigten das ungebrochen große Interesse am Thema saubere Mobilität im Tourismus und der Veranstaltung, die durch die Vermittlung von Fachwissen und den gemeinsamen Erfahrungsaustausch die Anbahnung neuer Partnerschaften und nachhaltiger Mobilitätslösungen ermöglicht.

"Das veränderte Mobilitätsverhalten und die Auswirkungen von Verkehr auf das Klima verlangen auch im Tourismus innovative und saubere Mobilitätsangebote. Praktikable Lösungsansätze für die Erreichbarkeit einer Destination sowie die Mobilität vor Ort können nur durch Vernetzung über Branchengrenzen hinaus entstehen. Um starke Kooperationen zu etablieren, ist eine gute Kommunikationsbasis aller Beteiligten Voraussetzung. Ich lade die Tourismusbranche ein, die Angebote meines Ressorts zu nutzen und damit einen Beitrag zur Umsetzung der #mission2030, der Klima- und Energiestrategie der österreichischen Bundesregierung zu leisten und den Tourismusstandort Österreich weiterhin zu sichern", betont Nachhaltigkeits- und Tourismusministerin Köstinger.

"Auch in der touristischen Mobilität werden der Elektrifizierung und der Digitalisierung Schlüsselrollen zukommen. Wichtig sind weitere Verbesserungen des öffentlichen Verkehrs und neue Mobilitätskonzepte, insbesondere auch im ländlichen Raum. Neben technischen Lösungen ist es mir wichtig, dass wir aktive und "sanfte" Mobilitätsformen wie Radfahren und Gehen fördern. Bund, Länder und Gemeinden arbeiten bereits an einem den Zielen der Klima- und Energiestrategie folgenden "Aktionsplan wettbewerbsfähige & Saubere Mobilität 2030." Die touristische Mobilität und die Zusammenarbeit mit Verantwortlichen im Tourismus und von Verkehrsunternehmen sind mir dabei wichtige Anliegen." erklärt Verkehrsminister Hofer.

Der diesjährige Tourismus-Mobilitätstag stand ganz im Zeichen des Themas "Kommunikation". Einleitend präsentierten Experten der Österreichischen Bundesbahnen und der Deutschen Bahn in einer Doppelconference, wieso aus ihrer Sicht Kooperation so wichtig ist und wie sich Gäste motivieren lassen, ohne eigenes Auto anzureisen. Das erste Panel zum Thema "Mit Kommunikation zu Kooperation" stellte die Kommunikation zwischen verschiedenen Umsetzungspartner/innen in den Mittelpunkt und zeigte auf, wie man dadurch gemeinsam erfolgreiche nachhaltige Mobilitätslösungen entwickeln kann. Das zweite Panel des Vormittags mit dem Titel "Schlüsselfaktor interne Kommunikation" konzentrierte sich ganz auf die Kommunikation und Schulung der Mitarbeiter/innen, die als Schnittstelle zum Gast, wichtige Informanten von nachhaltigen Mobilitätsangeboten sind. Nach einem kurzen Überblick über die Neuerungen durch das Pauschalreiserecht wurden am Nachmittag im Panel "Im Dialog mit dem Gast" die verschiedenen Methoden der Kommunikation nachhaltiger Mobilitätslösungen zum Gast diskutiert.

Neben der Möglichkeit zur Vernetzung konnten die Teilnehmer/innen in den Pausen und nach der Veranstaltung wieder auf verschiedenen Ständen gezielt die für sie wichtigen Informationen, wie z.B. zum Förder- und Beratungsprogramm klimaaktiv mobil oder zur neuen Pauschalreiserichtlinie, einholen.

Die Präsentationen des Tourismus-Mobilitätstages 2018 sowie Informationen zu den vorgestellten Best-Practice-Beispielen und weitere Dokumente können ab 28. Mai unter www.bmnt.gv.at/tourismus heruntergeladen werden.

Plattform „Nachhaltige Mobilität im Tourismus“ von BMNT und BMVIT

Heute tagt auch wieder die, 2016 gegründete, Plattform für nachhaltige Mobilität, in der sich Experte/innen aus Tourismus, Verkehr und Umwelt auf Bundes- und Landesebene zwei Mal jährlich über wichtige Herausforderungen, geplante Maßnahmen und gemeinsame Projekte austauschen.

Hier finden Sie Fotos zum 5. Tourismus-Mobilitätstag.

Credit: BMNT/Christian Lendl



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

Daniel Kosak

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 71100 - DW 606918

daniel.kosak @ bmnt.gv.at

http://bmnt.gv.at