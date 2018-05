Taiwan-Stipendium für MCI-Studierende

Abkommen zwischen MCI und dem Bildungsministerium von Taiwan – Unternehmerische Hochschule® vergibt erstmals Stipendien im Rahmen des Taiwan Studies Project

Innsbruck (OTS) - Gemeinsam mit dem taiwanesischen Bildungsministerium unterstützt das Management Center Innsbruck (MCI) die Studierenden Carmen Kostenzer und Bettina Dunkler bei der Finanzierung ihres Auslandssemesters in Taiwan. Die Studentinnen sind Preisträgerinnen des „Taiwan Studies Project Scholarships", das 2018 erstmals an der Unternehmerischen Hochschule® ausgelobt wurde.

Carmen Kostenzer, Studentin im englischsprachigen Bachelorstudium Business & Management, wird ihr Auslandssemester an der Southern Taiwan University of Science and Technology absolvieren. Die Mauracherin mit einem breit gefächerten Interessenspektrum wird den Studienaufenthalt nutzen, um die Themenstellung für ihre Abschlussarbeit zu kanalisieren. Die aus Wien stammende Bettina Dunkler, Studentin im Bachelorstudiengang Nonprofit-, Sozial- & Gesundheitsmanagement, möchte sich in ihrer Abschlussarbeit mit menschenrechtlichen Fragestellungen der Gegenwart in Österreich und Taiwan auseinandersetzen. Ihr Auslandssemester an der I-Shou University im Herbst 2018 eignet sich hervorragend, um vor Ort Recherche zu betreiben und Forschungsunterlagen zu sichten.

Internationales Studium am MCI

Das MCI zählt zu den internationalsten Hochschulen Europas. Davon zeugen die internationale Faculty, Studierende aus 50 Nationen, Englisch als zweite Arbeitssprache und zahlreiche Studiengänge, die zu 100 % in englischer Sprache stattfinden. 250 Partneruniversitäten in aller Welt ermöglichen MCI-Studierenden Summer-Schools, in das Curriculum integrierte Auslandssemester, ergänzende Studienabschlüsse und interkulturelle Erfahrungen.

Einen Schwerpunkt setzt die Unternehmerische Hochschule® aktuell in der Zusammenarbeit mit exzellenten Hochschulen in Taiwan. Taiwan ist als hochindustrialisiertes, dynamisches und wissenschaftlich wie technologisch spannendes Land besonders interessant. Derzeit unterhält das MCI aktive Partnerschaftsabkommen mit elf taiwanesischen Hochschulen.

Taiwan Studies Project Scholarship

Ein besonders wichtiger Teil der Zusammenarbeit ist das Taiwan Studies Project Scholarship. Das MCI hat sich im Vorjahr erfolgreich für dieses Projekt beworben; die Stipendien werden durch das taiwanesische Bildungsministerium finanziert. Die strengen Kriterien zum Erhalt des Stipendiums sind an ein mehrstufiges Auswahlverfahren gekoppelt. Nur Studierende mit einem guten Notendurchschnitt sind zur Bewerbung zugelassen; das Exposé ihrer akademischen Abschlussarbeit soll einen Bezug zur taiwanesischen Wirtschaft oder Gesellschaft herstellen. Zur Vorbereitung besuchen die Stipendiaten eine einführende Lehrveranstaltung am MCI.

Matthias Sparber, Koordinator des Taiwan Studies Project Scholarship am MCI, freut sich: „Das MCI pflegt schon seit längerem eine intensive Partnerschaft mit Vertretern der taiwanesischen Hochschullandschaft. Das Taiwan-Stipendium ist ein weiterer Baustein und zugleich eine wichtige Auszeichnung für unsere Studierenden."

Taiwan ist eine ideale Destination für österreichische Studierende, die Beziehungen, Wissen, und Erfahrungen für den eigenen Karriereweg aufbauen und Geheimnisse und Kultur des ostasiatischen Raums kennenlernen möchten. Dies bestätigt die Stipendiatin Carmen Kostenzer: „Ich bin schon seit einiger Zeit ein großer Asien Fan und habe auch schon diverse asiatische Länder bereist, jedoch nie den Inselstaat Taiwan im Ostchinesischen Meer. Durch mein Auslandssemester habe ich nun die Möglichkeit, mehrere Monate in Taiwan zu leben und die aufstrebende Wirtschaft, das taiwanesische Geschäftsleben und die vielfältige Kultur des Landes zu erkunden. Das ,Taiwan Studies Project Stipendium‘ ist eine ideale finanzielle Unterstützung.“

Weitere Informationen und Bildauswahl

Rückfragen & Kontakt:

MCI Management Center Innsbruck

Ulrike Fuchs

Public Relations

+43 (0)512 2070 1527

ulrike.fuchs @ mci.edu

www.mci.edu