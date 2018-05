look! Best Taste Day 2018

Best Taste Award für Ana Roš

Wien (OTS) - Ein kulinarischer Leckerbissen! Gestern Abend fand der zweite look! Best Taste Day in der Stilarena in Wien statt. Nach dem fulminanten Auftakt im Vorjahr gelang es dem look!-Magazin rund um Herausgeberin Uschi Fellner erneut, ein Festival der Superlative mit einer beeindruckenden Gästeliste auf die Beine zu stellen.

Unter dem Motto Weil guter Geschmack verbindet zeigten rund 40 Aussteller, wie DEMMERS TEEHAUS, Schlumberger ON ICE oder Ströck-Feierabend, ihre Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Kulinarik und Lifestyle und präsentierten die Trends und Highlights des Jahres. In den Showküchen werkten die bekanntesten Köche des Landes, darunter Thomas Gruber, neuer Küchenchef des Restaurants Schlossstern vom Falkensteiner Schlosshotel Velden, die mehrfache Buch-Autorin und True-Food-Begründerin Michaela Russmann oder die Wildspezialistin Gabriele Schimanszky, und verwöhnten die rund 300 look!-Gäste mit kulinarischen Hochgenüssen.

Der Höhepunkt des Abends war die Verleihung der look! Best Taste Awards, die dieses Jahr an die von Falstaff 2017 zur weltbesten Köchin der Welt gekürte Ana Roš, den angesagtesten Barkeeper der Stadt und Meister der exklusiven Opernball-Cocktails Roberto Pavlovic-Hariwijadi und an Cristiano Amoroso, den singenden Chefkoch des Il Melograno, des besten italienischen Restaurants Wiens, gingen. Außerdem geehrt für ihr Schaffenswerk wurden die Rising Stars der österreichischen Kochwelt Gerhard Dragschitz und Julian Kutos.

Partner und Wirtschaftsgäste wie Imma Baumgartner (time4africa), Martina Denich-Kobula (WKO), Evelyne und Walter Eselböck (Restaurant taubenkogel), Waltraud Groll (Agentur Groll), Marion Haber (Change Lingerie) Birgit Indra (Armani) und Antonio Ventresca (italienische Handelskammer) verbrachten einen genussvollen Abend in der Stilarena. Zahlreiche VIP-Gäste, darunter Sabine Hauswirth, Hannah Neunteufel, Loretta Pflaum, Yvonne Rueff, u.v.m. freuten sich über die Aktionen und Angebote vor Ort.

