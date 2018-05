Die 30-Jahres-Perspektive: Untersuchung der Zukunft von Gold

London (ots/PRNewswire) - Heute wurde vom World Gold Council eine Sammlung von Aufsätzen vorgestellt, Gold 2048. Hierfür kamen weltweite branchenführende Experten zusammen, um zu analysieren, wie sich der Goldmarkt in den nächsten 30 Jahren entwickeln wird.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen der Autoren, darunter George Magnus, leitender Ökonom; Rick Lacaille, Global Chief Investment Officer von State Street Global Advisors und Michelle Ash, Chief Innovation Officer bei Barrick Gold waren:

Die wachsende Mittelschicht in China und Indien und das breitere wirtschaftliche Wachstum werden deutliche Auswirkungen auf die Goldnachfrage haben.

Die Verwendung von Gold im Energie-, Gesundheitsversorgungs- und Technologiesektor verändert sich rasant. Es wird erwartet, dass die Position von Gold als Rohstoff der Wahl weiterhin anhält und in den nächsten Jahrzehnten noch weiter zunimmt.

Die Verwendung mobiler Apps für Goldinvestitionen, mit denen Einzelpersonen Gold kaufen, verkaufen, investieren und verschenken können, wird sich in Indien und China schnell weiterentwickeln.

Bei der Neustrukturierung der Abbauproduktionsmethoden spielen auch Umwelt-, Sozial- und Regulierungsprobleme eine zunehmende Rolle.

Die Goldabbaubranche wird sich in den nächsten 30 Jahren der Herausforderung stellen müssen, weiterhin ähnliche Goldmengen abzubauen, um das bisherige Abbauvolumen aufrecht zu halten.

Aram Shishmanian, Vorsitzender des World Gold Council kommentierte:

"Seit der Gründung im Jahr 1987 hat der World Gold Council mit Politikern, Behörden- und Industrievertretern zusammengearbeitet, um das Wissen über Gold und die Nachfrage danach voranzubringen.

"In den nächsten 30 Jahren wird sich zweifelsohne viel ändern -manches davon können wir vorhersagen, manches nicht. Ich freue mich, dass wir für Gold 2048 hochrangige Beitragende zusammengebracht haben - Ökonomen, Investmentmanager, Führungspersonen der Bergbauindustrie sowie unsere eigenen Spezialisten - um die globalen Trends und Dynamiken zu beleuchten, die diesen faszinierenden Markt vorwärtsbringen."

Die vollständige Sammlung der Beiträge können Sie hier herunterladen:

https://www.gold.org/research/gold-2048

