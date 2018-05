Das Red Bull Air Race kehrt nach Österreich zurück

Am 15. und 16. September 2018 erstmals in Niederösterreich

St. Pölten/Wien/Wiener Neustadt (OTS) - Dreimal, zwischen 2014 und 2016, gastierte das Red Bull Air Race bereits in Österreich, und zwar jeweils am Red-Bull-Ring in Spielberg. Heuer, am 15. und 16. September 2018, wird die Red Bull Air Race Weltmeisterschaft nach einem Jahr Pause wieder nach Österreich zurückkehren: Der Austragungsort des österreichischen Red Bull Air Race ist Wiener Neustadt in Niederösterreich, konkret das Gelände des Militärflugplatzes in Wiener Neustadt. Im Herzen der Ostregion Österreichs, in direkter Nähe von Wien und Bratislava, werden die besten Rennpiloten der Welt beim sechsten Saisonstopp 2018 ein atemberaubendes Motosportwochenende zelebrieren. Tickets für das Red Bull Air Race in Wiener Neustadt sind ab sofort unter oeticket.com sowie redbullairrace.com erhältlich.

Red Bull Air Race ist "großer Gewinn" für Niederösterreich.

Niederösterreich, im speziellen Wiener Neustadt, die Hauptstadt der Wiener Alpen, ist sehr gerne Austragungsort für das Red Bull Air Race. „Für Wiener Neustadt und für ganz Niederösterreich ist dieser Event ein großer Gewinn, und zwar in sportlicher, wirtschaftlicher und touristischer Hinsicht. Das Red Bull Air Race passt auch perfekt in den Eventkalender, mobilisiert zigtausende Besucher, die als Ausflugsgäste auch für schöne Tagesumsätze sorgen, und schafft durch den Tross der Weltmeisterschafts- und Organisationsteams alleine tausende Übernachtungen in und um Wiener Neustadt“, so Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Der Ausflugstourismus ist eine besondere Stärke Niederösterreichs – mit rund 40 Mio. Ausflügen pro Jahr und 1,4 Milliarden an Umsätzen, die die heimische Wirtschaft beleben.

Über das Red Bull Air Race

Das Red Bull Air Race ist eine globale Motorsportserie, in der jedes Jahr 14 der weltbesten Piloten um den Weltmeistertitel kämpfen. In dieser neuen Dimension des Motorsports navigieren die Athleten ihre schnellen und extrem wendigen Flugzeuge bei Geschwindigkeiten von bis zu 370 km/h und Fliehkräften von bis zu 12G nur wenige Meter über dem Boden (oder über Wasser) durch eine mit 25 Meter hohen Pylonen gesteckte Rennstrecke. 2003 gegründet und vom internationalen Luftsportverband, Fédération Aéronautique Internationale (FAI), offiziell als Weltmeisterschaft anerkannt, blickt das Red Bull Air Race bereits auf mehr als 80 Rennen in 24 Ländern zurück. Seit 2014 im Programm ist der Challenger Cup. Die zweite Wettbewerbskategorie des Red Bull Air Race ermöglicht aufstrebenden Talenten nicht nur den Einstieg in die Rennserie, sondern auch die Chance, in die Master Class aufzusteigen, in der es um den WM-Titel geht.

"Wiener Neustadt ist Wiege der europäischen Luftfahrtgeschichte."

Das militärische Flugfeld als Areal der Veranstaltung wurde 1909 gegründet und ist somit der älteste (und nach wie vor größte) Naturflugplatz Europas. Er ist Standort von mehr als 20 Flugvereinen und -schulen. "Es ist eine Veranstaltung der Superlative, die sich im Anflug auf Wiener Neustadt befindet. Wir sind dankbar und stolz zugleich, dass das Red Bull Air Race mit dem österreichischen Rennen direkt in der Geburtsstätte der österreichischen und auch europäischen Fliegerei ankommt. Wiener Neustadt ist aber nicht nur ein geschichtsträchtiger Boden. International erfolgreiche Unternehmen wie Diamond Aircraft, Airborne Technologies, Schiebel und die Fotec mit dem Pegasus-Satelliten leben die Luftfahrtgeschichte in Gegenwart und Zukunft weiter. Vor allem aber ist das diesjährige Red Bull Air Race der perfekte Vorbote der Landesausstellung 2019 unter dem Motto ´Welt in Bewegung´, die insbesondere auch die Luftfahrtgeschichte unserer Stadt in den Mittelpunkt stellen wird", sagt dazu Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Spannendes Rennwochenende ist programmiert.

„Wir freuen uns sehr, Wiener Neustadt in den 2018 Kalender der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft aufnehmen zu können. Uns erwartet ein spannendes Rennwochenende, wenn die 14 Master Class Piloten um das Podium des sechsten Stopps der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft kämpfen und die Piloten im Challenger Cup, der zweiten Wettbewerbskategorie, bei gleich zwei Rennentscheidungen an den Start gehen werden“, erklärt Erich Wolf, General Manager der Red BulI Air Race GmbH.

Veranstaltungsgelände bietet optimale Verkehrsanbindung und Atmosphäre.

"Wir wollen unseren Gästen ein spannungsgeladenes Wochenende mit Familienentertainment und perfekten Service bieten. Dazu gehört auch die direkte Erreichbarkeit des Veranstaltungsgeländes mit öffentlichen Verkehrsmitteln, eine direkte Anbindung an das hochrangige Straßennetz sowie ausreichend Parkplätze am Gelände. Zudem kann vom Veranstaltungsgelände das gesamte Rennen hautnah, entlang des kompletten Racetracks und von vielen Blickwinkeln aus mitverfolgt werden - also vom Start bis zur Landung. Wir freuen uns auf ein spannendes Rennwochenende!", so die Geschäftsführer der Cayenne Media Contacta GmbH, Peter Madlberger und Wolfgang Übl.

Tickets ab sofort erhältlich.

Tickets für das Red Bull Air Race Wiener Neustadt gibt es ab sofort unter oeticket.com, redbullairrace.com sowie in allen Banken und Trafiken - und zwar bereits ab 32 Euro für Erwachsene und ab 27 Euro für Kinder, die Ticketpreise und Ticketkategorien variieren an den Veranstaltungstagen. Noch bis 30. Juni gibt es "Early Bird Tickets" zum ermäßigten Preis (solange der Vorrat reicht).

Alle Informationen zur Red Bull Air Race Weltmeisterschaft 2018 gibt es unter www.redbullairrace.com. Umfangreiches Bild- und Videomaterial steht unter www.redbullairracenewsroom.com zur freien redaktionellen Verwendung bereit.

Rückfragen & Kontakt:

Cayenne Marketingagentur GmbH

Mag. Lukas Leitner

l.leitner @ cayenne.at