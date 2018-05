Pelletpreis weiter gesunken, Heizölpreis in 3 Monaten um über 20% gestiegen

Die aktuelle Situation am Energiemarkt macht einmal mehr deutlich, welche Vorteile die Nutzung heimischer erneuerbarer Energie hat. Bei einmalig höheren Investitionskosten kann man sich als Konsument auf wesentlich stabilere und günstigere laufende Kosten verlassen. Berücksichtigt man die Inflation, sind die Pelletpreise seit dem Jahr 2000 sogar um 8% gesunken. Christian Rakos

Wolfsgraben (OTS) - Der Heizölpreis ist in den letzten 3 Monaten nach Angaben der unabhängigen Onlineplattform www.heizoel24.at um 20,5% gestiegen. Die Pelletpreise haben wie jedes Jahr im Frühjahr saisonbedingt nachgegeben und liegen im Mai um 2% unter dem Preis des Vormonats.

Laut Preiserhebung von proPellets Austria lag der durchschnittliche Preis von Holzpellets im Mai 2018 bei 23,2 Cent pro kg. Das entspricht Energiekosten von 4,73 Cent/kWh. Demgegenüber kostet Erdgas 8,02 Cent/kWh und Heizöl 8,08 Cent/kWh. Gegenüber Pellets ist Energie aus Erdgas – ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrads der Heizung - somit um 69,5% teurer, Energie aus Heizöl ist um 70,6% teurer.

In Österreich wurden im vergangenen Jahr in 43 Werken 1,225 Millionen Tonnen Pellets produziert. Der heimische Bedarf lag bei 960.000t. Insgesamt heizen in Österreich rund 175.000 Haushalte mit Pellets, die diese entweder in Zentralheizungskesseln oder in den auch international immer beliebteren Pelletkaminöfen nutzen.

proPellets Austria Preiserhebung

Die Pelletpreise werden von proPellets Austria seit 2006 monatlich erhoben. Mehr als 70% der gehandelten Pelletmenge wird bei dieser Preiserhebung von über 50 Pellethändlern erfasst. Somit stellt diese einen zuverlässigen Indikator für die Entwicklung der Marktpreise dar.



proPellets Austria verbindet und vertritt die österreichische Pelletwirtschaft seit 2005. Pelletproduzenten, Händler, Heizkessel- und Kaminofenhersteller, Forschungs- und Beratungseinrichtungen sowie Hersteller von Pelletieranlagen und -komponenten sind Mitglieder des Verbandes.

Pelletpreise, Preisentwicklungen und Vergleiche im Detail: https://www.propellets.at/aktuelle-pelletpreise

