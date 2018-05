Wien-Simmering: Gewerbsmäßige Kupferkabel-Diebe festgenommen

Wien (OTS) - Beamte der Gruppe Urbanz des Landeskriminalamtes Wien konnten am 14. Mai 2018 um 04.00 Uhr fünf Männer (19-40 Jahre alt) festnehmen, die aus einem Gebäude in der Haidestraße rund 265kg Kupferkabel stehlen wollten. Auf Grund der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass diese kriminelle Verbindung seit November 2017 ca. 3,5 Tonnen Kupfer und mehrere Fahrräder gestohlen hatten. Der Verkaufswert beträgt über 11.000 Euro. Weitere Ermittlungen werden geführt, die Männer befinden sich in Haft.

