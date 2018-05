Letzter Tag der „Augenschmaus“-Schau in Favoriten

Wien (OTS/RK) - Eindrucksvolle Gemälde, Objekte plus Fotos von 13 Künstlerinnen und Künstlern sind derzeit in einer Ausstellung mit dem Titel „Augenschmaus“ zu betrachten. Nun naht das Ende der Anfang Mai mit einem „Kunstbuffet“ gestarteten Schau: Nur mehr am Freitag, 18. Mai, in der Zeit von 16.00 bis 19.00 Uhr ist eine Besichtigung der vielfältigen Werke in der „Domenig-Galerie in der Ankerbrot“ (10., Puchsbaumgasse 1 c/Stiege 5.2. bzw. Absberggasse 27) möglich. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen: Telefon 0699/19 53 33 61.

Organisator der Kunst-Schau ist der „Kulturverband Favoriten“. Als Kuratorin fungiert Gerti Hopf. Im Rahmen der Präsentation „Augenschmaus“ zeigen Friederike Hubatschek, Hansi Hubmer, Gerti Hopf, Solange Keschmann, Gudrun Kaitna-Engel, Susanne Kompast, Genoveva Kriechbaum, Lisa Est, Regina Moritz, Helga Petrau Heinzel, Sara Pancot, Gisela Reimer und Inga Smutny ihr Schaffen. Auskünfte zu dem Projekt per E-Mail: gerti.hopf @ gertihopf.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Favoriten (Domenig-Galerie):

www.domeniggalerie.kulturverband-favoriten.at

Kuratorin Gerti Hopf:

www.gertihopf.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/veranstaltungen

