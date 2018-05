CUP SOLUTIONS als einziger Becher-Systemanbieter des Landes ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen

Wien (OTS) - CUP SOLUTIONS, der gefragteste österreichische Ansprechpartner für Mehrweglösungen und -systeme in der Veranstaltungs-Gastronomie, setzt erneut ein Zeichen für die Umwelt und wurde bereits zum zweiten Mal (erstmalig 2013), als einziger Anbieter des Landes, mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet! Seit 2006 steht CUP SOLUTIONS, mit Hauptstandort in Wien-Floridsdorf, für maßgeschneiderte Mehrweglösungen und Full Service rund um den Mehrwegbecher. Die Überzeugung für ökologisch sinnvolle Systeme und das Ziel, diese so simpel und effizient wie möglich für den Kunden zu gestalten, treiben das Unternehmen an. Stetige Innovationen bei den Produkten, revolutionäre Digitaldruckverfahren sowie das Recycling der ausgemusterten Becher in BIOBLO Kinderspielzeug, zeichnen das Unternehmen aus.

Das Umweltzeichen erhielt CUP SOLUTIONS vor allem durch die speziell entwickelte Spülmaschinen-Technik, die in der Trocknungsphase einen Großteil der Tropfen vom Spülgut schüttelt. Dadurch kann nahezu vollständig auf den Einsatz von Klarspül-Chemie verzichtet werden. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Firmengeländes sowie Wärmerückgewinnung zur Beheizung der Maschine tragen ebenfalls zur positiven Bewertung bei. Die prozess- und umweltorientierte Logistik, durch Adaption der Lieferzeiten, Implementation von Sammeltransporten und akribischer Routenplanung, rundet das Green-Konzept von CUP SOLUTIONS ab.

“ Wir sind stolz, erneut mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet worden zu sein! ”, sagt dazu Mag. Christina Teubl, Betriebsleiterin bei CUP SOLUTIONS, “ Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind bei uns im Team gelebte Werte! Von simplen Energiesparmaßnahmen über Mülltrennung bis hin zu Fahrgemeinschaften, ist jeder Einzelne bemüht einen grünen Fußabdruck zu hinterlassen! ”

CUP SOLUTIONS bietet Kunden durchdachte und nachhaltige Gesamtkonzepte auf höchstem Niveau, egal ob große Mengen für Festivals, kleinere für private Feiern oder selbst gestaltete Becher als Werbemittel oder Geschenk. Weitere Infos unter www.cupsolutions.at.

